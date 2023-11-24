Натомість Росія хоче бачити Вірменію як частину союзної держави, тому може спробувати усунути Пашиняна від влади. Таку думку 24 Каналу озвучив російський правозахисник Марк Фейгін.
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"Москва може спробувати усунути Пашиняна"
Марк Фейгін зазначив, що Нікол Пашинян відверто висував претензії щодо невиконання ОДКБ своїх обов'язків щодо захисту колективної безпеки за договором. Вірменія може поступово відходити від цієї організації.
Безумовно, Вірменія відпливає від ОДКБ, тому що там є прямі претензії. І що таке ОДКБ? Це фасад російських збройних сил. Нічого значного всередині ОДКБ нема,
– сказав він.
Вірменія проводила зі США спільні військові навчання. Очевидно, Пашинян має намір зблизитись із Заходом. Однак для цього він повинен продемонструвати свою дистанцію щодо таких військових колективних організацій, як ОДКБ.
Вірменія перебуває у дуже непростому становищі. На думку російського правозахисника, Пашинян перебуває під загрозою військового перевороту, а в Москви є план приєднати Вірменію як союзну державу. Крім того, Вірменія перебуває під додатковою загрозою з боку Азербайджану та Туреччини щодо забезпечення Зангезурського коридору.
"Це складний вибір. Москва може сприяти такому розвитку подій, якщо це допоможе змінити владу, усунути Пашиняна від влади та включити Вірменію як частину союзної держави, де-факто у склад Росії. Я вважаю, що Вірменія продовжить відхід від ОДКБ", – припустив Фейгін.
Опозиціонер не виключає, що Вірменія може виходити з ОДКБ. Проте для цього потрібно, щоб відбулись ще якісь важливі події. На його думку, атака на Зангезурський коридор з боку Азербайджану за мовчазної згоди Москви може стати таким тригером.
Фейгін про план Росії щодо Вірменії: дивіться відео
Відносини між Вірменією та Росією: головне
- Погіршення відносин між Вірменією та Росією відбулося на тлі загострення конфлікту в Нагірному Карабаху. Тривалий час Кремль підтримував сторону Єревану, однак під час загострення у 2023 році підтримав Азербайджан. Наприкінці жовтня 2023 року Нікол Пашинян заявив, що не бачить переваг у присутності військових баз Росії у Вірменії, бо Москва не виконала своїх союзницьких зобов'язань.
- Також у жовтні 2023 року парламент Вірменії ратифікував Римський статут, який зобов'язує країну виконувати рішення Міжнародного кримінального суду. Зауважимо, що 17 березня 2023 року МКС видав ордер на арешт Владіміра Путіна. Країни, які ратифікували Римський статут повинні арештувати Путіна у разі його візиту. Однак представник Вірменії з міжнародних правових питань Єгіше Кіракосян переконаний, що це "не обов'язково".
- Прем'єр-міністр Нікол Пашинян відмовився брати участь у зустрічі Організації договору про колективну безпеку, яка відбулась 23 листопада у Білорусі.