Натомість Росія хоче бачити Вірменію як частину союзної держави, тому може спробувати усунути Пашиняна від влади. Таку думку 24 Каналу озвучив російський правозахисник Марк Фейгін.

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"Москва може спробувати усунути Пашиняна"

Марк Фейгін зазначив, що Нікол Пашинян відверто висував претензії щодо невиконання ОДКБ своїх обов'язків щодо захисту колективної безпеки за договором. Вірменія може поступово відходити від цієї організації.

Безумовно, Вірменія відпливає від ОДКБ, тому що там є прямі претензії. І що таке ОДКБ? Це фасад російських збройних сил. Нічого значного всередині ОДКБ нема,

– сказав він.

Вірменія проводила зі США спільні військові навчання. Очевидно, Пашинян має намір зблизитись із Заходом. Однак для цього він повинен продемонструвати свою дистанцію щодо таких військових колективних організацій, як ОДКБ.

Вірменія перебуває у дуже непростому становищі. На думку російського правозахисника, Пашинян перебуває під загрозою військового перевороту, а в Москви є план приєднати Вірменію як союзну державу. Крім того, Вірменія перебуває під додатковою загрозою з боку Азербайджану та Туреччини щодо забезпечення Зангезурського коридору.

"Це складний вибір. Москва може сприяти такому розвитку подій, якщо це допоможе змінити владу, усунути Пашиняна від влади та включити Вірменію як частину союзної держави, де-факто у склад Росії. Я вважаю, що Вірменія продовжить відхід від ОДКБ", – припустив Фейгін.

Опозиціонер не виключає, що Вірменія може виходити з ОДКБ. Проте для цього потрібно, щоб відбулись ще якісь важливі події. На його думку, атака на Зангезурський коридор з боку Азербайджану за мовчазної згоди Москви може стати таким тригером.

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