На эскалацию против Польши отреагирует не НАТО: кто остановит Путина и Лукашенко

14 августа 2023, 10:19
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Самопровозглашенный лидер Беларуси Александр Лукашенко заявил, что хочет "наладить отношения" с Польшей. Он сказал такие слова, чтобы угодить Китаю.

Такое мнение 24 Каналу озвучил политолог Олег Саакян. По его словам, если бы Польша закрыла границу с Беларусью, пострадал бы экспорт китайских товаров.

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Китайский интерес

Саакян предположил, что Лукашенко мог получить указание от Китая прекратить свою агрессивную риторику относительно Польши и не вредить интересам Пекина. Заметим, что ранее диктатор обвинял Варшаву в якобы "подготовке агрессии" относительно Беларуси.

Это попытка продемонстрировать, что он не хочет, чтобы Польша закрывала границу, что он готов снизить свою риторику. Эта демонстрация не столько в Варшаву, сколько в Пекин. Если Польша закрывает пересечение товарами границы Польши и Беларуси, прежде всего это удар по китайскому экспорту,
– объяснил он.

Кроме того, Лукашенко может использовать китайский фактор, чтобы немного "связать руки" России.

Обратите внимание! Лукашенко заявил, что Беларусь живет благодаря сотрудничеству с Россией и Китаем. В то же время белорусский диктатор выступил за сохранение отношений с западными европейскими странами.

Саакян о заявлениях Лукашенко о Польше: смотрите видео

Что сказал Лукашенко о Польше

  • Ранее Лукашенко угрожал Варшаве походом вагнеровцев, а также обвинял Польшу в якобы "подготовке агрессии" против Беларуси.
  • Недавно белорусский диктатор заявил, что поручал премьер-министру связаться с Польшей. Сейчас он якобы хочет "наладить отношения" с поляками, потому что "соседей не выбирают".
  • После этого Лукашенко снова безосновательно обвинил Варшаву. В этот раз он заявил, что Польша якобы умышленно "нагнетает обстановку", поскольку 15 октября в этой стране пройдут парламентские выборы.
  • Кроме того, самопровозглашенный президент обвинил США. По его словам, американцы якобы делают ставку на Польшу и "подталкивают ее к этому "нагнетанию".
  • Также Лукашенко назвал поляков не глупыми и "нашими людьми", которые "все прекрасно понимают". Он добавил, что Минск открыт для сотрудничества.

Автор: Олександра Садова