Об этом 24 Каналу рассказал советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк, отметив, что российскому диктатору безразлично к стратегии США. Россия в дальнейшем будет игнорировать все договоренности, например, энергетическое перемирие.

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Какой может быть реакция Трампа на нападки Путина

По словам советника главы Офиса Президента, США имеют стратегию относительно переговорного процесса. Украина же согласилась на путь Вашингтона, синхронизировала свои действия по энергетическому перемирию и будущих шагов.

Поэтому Трамп не должен был бы говорить, что наша страна не хочет мира. Он бы не смог это объяснить даже американцам, которые видят, как Россия каждый день наносит удары по территории Украины.

Более того, мы видим, что Путин лично оскорбляет Трампа. Его слова выглядят так, что ему безразлично, пусть Трамп в дальнейшем что-то себе делает, а в России есть своя программа – уничтожать Украину. Россия хочет одновременно и бить по Украине, и унижать США,

– подчеркнул Подоляк.

Он добавил, что если Трамп выбирает агрессивную стратегию силы для завершения войны, ему нужно использовать инструменты принуждения на Кремль. Если этого не будет, Россия будет считать, что она является на уровне с Соединенными Штатами или даже "переиграла" Вашингтон.

Кстати, политолог и партнер консалтинговой компании Good Politics Максим Джигун высказал мнение о том, что есть ещё один вариант в будущей политике Трампа в отношении российско-украинской войны – президент США может снизить к ней интерес, заявив, что страна больше не будет поддерживать Украину и не будет оказывать финансовую помощь, а Европа должна сама решать эту проблему.