Трамп готов поставить Путину ультиматум по завершению войны, – полковник Британии

Последними заявлениями относительно войны в Украине президент США Дональд Трамп показывает, что готов решительно действовать по ее завершению. Он будет жестоким в отношении Владимира Путина и может поставить ему ультиматум.

Между тем сам российский диктатор находится не в лучшем положении, особенно экономическом, поэтому будет искать для себя из этого выход. Такое мнение 24 Каналу озвучил полковник армии Великобритании в отставке Гэмиш де Бреттон-Гордон, отметив, что Курская операция сыграет важную роль в будущих переговорах.

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Действия Трампа в отношении Путина

По словам полковника армии в отставке, Трамп решительно настроен прекратить огонь в Украине и завершить войну. Еще недавно мир прогнозировал, что он попытается заключить соглашение, которое будет выгоднее для Путина, чем для Украины. Однако все изменилось.

Информация, которая поступает из Белого дома, свидетельствует о том, что Трамп готов быть гораздо жестче с Путиным. И действительно поставить ему ультиматум,

– подчеркни он.

Российская экономика сейчас находится в трудном положении, россияне потеряли невероятное количество солдат и изо всех сил пытаются это компенсировать. Поэтому российский диктатор может искать выход из этого положения.

Интересно! Зато кандидат политических наук, эксперт-международник Станислав Желиховский считает, что не исключено, что война может продолжаться в таком темпе как сейчас. В таком случае Украина продолжит борьбу и будет работать усиленно с европейскими партнерами, потому что Трамп может определенным образом сократить помощь.

Бреттон-Гордон заметил, что президент Украины Владимир Зеленский согласится на прекращение огня только на выгодных для Украины условиях и не позволит Путину получить то, чего тот хочет.

Между тем Путин надеялся, что Трамп попросит правительство Украины договориться о прекращении огня на сегодняшней линии боевых действий, что вполне не выгодно нашей стране.

Украина удерживает довольно значительный кусок в Курской области, что дает сильную переговорную позицию. Судя по тому, что обсуждают в Вашингтоне, любое перемирие, которое будет достигнуто, должно предоставить Украине преимущество,

– подчеркнул он.

Полковник армии в отставке убежден, что Трамп скажет Путину – если тот хочет вернуть территорию на Курщине, то ему придется освободить значительный объем территории, которую он незаконно захватил в Украине.

Он добавил, что президент США стремится или поддержать Украину, чтобы она могла освободить все свои территории, или заставить Путина отступить. Он также выразил надежду, что в течение следующих дней Трамп действительно будет действовать решительно.

Важным остается то, что из США звучат утверждения, что прекращение огня должно быть в пользу Украины, а не России,

– подытожил Бреттон-Гордон.