Отношения ЕС и России зависят от ситуации в Украине, – Урсула фон дер Ляйен

Евросоюз стремится к хорошим отношениям с Россией. Однако они будут зависеть от ситуации с Украиной. Кремль должен прекратить провокации.

За любой агрессией против Украины будут следовать санкции с масштабными последствиями. Об этом заявила глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.

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Эти санкции, по словам чиновницы, уже готовы. Она добавила, что страны ЕС едины и координируют действия с НАТО и США.

Мы хотим хороших отношений с Россией, но это зависит от ее действий,

– подчеркнула Урсула фон дер Ляйен.

Глава Еврокомиссии подытожила, что Москва должна прекратить провокации.

Что этому предшествовало

Ранее СМИ писали, что ЕС готовится ввести жесткие санкции против России, если та атакует Украину. Обсудили наказания для финансовых учреждений России, оборонных предприятий, энергетического сектора, а также отключение России от системы SWIFT.

Однако страны Евросоюза не спешат вводить ограничения. Для этого нужно единодушие. Отмечали, что поспешное объявление антироссийских мер может подорвать усилия по дипломатическому урегулированию кризиса.

Зато в США убеждены, что именно санкции будут сдерживать Путина.

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