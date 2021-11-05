Отношения Германии и России всегда были особыми, – Меркель о диалоге с Москвой.

Канцлер Ангела Меркель заявила о том, что отношения между Германией и Россией всегда были особыми. Мол, поэтому существует необходимость наладить диалог с Москвой.

С такой речью политик выступила на вручении медали Вальтера Ратенау.

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Отношения с Россией Меркель назвала особыми

Нам нужно оставаться в диалоге с Россией. Отношения Германии и России всегда были особыми,

– сказала канцлер.

При этом Меркель подчеркнула, что и Берлин и Париж продолжают работать над реализацией минских договоренностей – в нормандском формате. Хотя оккупация Донбасса стала шоком для Европы, считает Меркель, это не исключает того, что с Россией необходимо поддерживать диалог.

За что Меркель получила награду Медаль Вальтера Ратенау Меркель была вручена за выдающиеся внешнеполитические заслуги. Среди лауреатов бывший президент Израиля Перес и бывший премьер-министр Польши Туск.

Зеленский встречался с Меркель в Глазго

Отметим, что во время климатического саммита ООН в Глазго президент Зеленский встречался с канцлером Германии Ангелой Меркель. Лидеры стран обсудили ситуацию на Донбассе и политический кризис в Европе.

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