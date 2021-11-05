Отношения Германии и России всегда были особыми, – Меркель о диалоге с Москвой.
Источник:Welt
Канцлер Ангела Меркель заявила о том, что отношения между Германией и Россией всегда были особыми. Мол, поэтому существует необходимость наладить диалог с Москвой.
С такой речью политик выступила на вручении медали Вальтера Ратенау.
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Отношения с Россией Меркель назвала особыми
Нам нужно оставаться в диалоге с Россией. Отношения Германии и России всегда были особыми,
– сказала канцлер.
При этом Меркель подчеркнула, что и Берлин и Париж продолжают работать над реализацией минских договоренностей – в нормандском формате. Хотя оккупация Донбасса стала шоком для Европы, считает Меркель, это не исключает того, что с Россией необходимо поддерживать диалог.
За что Меркель получила наградуМедаль Вальтера Ратенау Меркель была вручена за выдающиеся внешнеполитические заслуги. Среди лауреатов бывший президент Израиля Перес и бывший премьер-министр Польши Туск.
Зеленский встречался с Меркель в Глазго
Отметим, что во время климатического саммита ООН в Глазго президент Зеленский встречался с канцлером Германии Ангелой Меркель. Лидеры стран обсудили ситуацию на Донбассе и политический кризис в Европе.
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