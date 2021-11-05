З такою промовою політикиня виступила на врученні медалі Вальтера Ратенау.
До теми Меркель до кінця каденції займатиметься організацією нормандської зустрічі
Відносини з Росією Меркель назвала особливими
Нам потрібно залишатися в діалозі з Росією. Відносини Німеччини і Росії завжди були особливими,
– сказала канцлерка.
При цьому Меркель наголосила, що і Берлін, і Париж продовжують працювати над реалізацією мінських домовленостей – у нормандському форматі. Хоча і окупація Донбасу стала шоком для Європи, вважає Меркель, це не виключає того, що з Росією необхідно підтримувати діалог.
Зеленський зустрічався з Меркель в Глазго
Зазначимо, що під час кліматичного саміту ООН в Глазго президент Зеленський зустрічався з канцлеркою Німеччини Ангелою Меркель. Лідери країн обговорили ситуацію на Донбасі та політичну кризу в Європі.
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