Об этом 24 Каналу рассказал политтехнолог Борис Тизенгаузен. По его словам, не нужно было начинать войну, чтобы Китай покупал по приятной для себя цене российские энергоресурсы.
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Китай все учитывает
Тизенгаузен отметил, что Россия была контролируемым партнером Китая и до войны.
Газопровод "Сила Сибири" китайцы загружали "под завязку", затаривали свои газохранилища и зернохранилища. А также китайские бизнесмены взяли в аренду многие российские земли,
– подчеркнул он.
По его мнению, после войны произошло нарушение логистических цепочек, перестройка европейских рынков, возникли санкционные ограничения.
"В принципе, за торговлю с Россией можно получить вторичные санкции. Китай учитывает все эти и другие моменты", - отметил политтехнолог.
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Си гарантировано 5 лет правления
Он обратил внимание на то, что Си Цзиньпин, снова переизбранный главой КНР, с чуть более высокой ступени будет говорить с Джозефом Байденом.
"Си гарантировано 5 лет правления и он может мыслить в рамках этой перспективы. У Байдена, к сожалению, такого срока правления нет. А Си Цзиньпин видел уже несколько американских президентов. И он может себе позволить сказать: с этим не договорюсь, договорюсь со следующим ", – подчеркнул Борис Тизенгаузен.
Фактор Китая в войне России против Украины: важно
- В ближайшее время Си Цзиньпин прилетит в Москву, чтобы встретиться с Владимиром Путиным. Глава Центра политических студий "Доктрина" Ярослав Божко считает, что этот визит главы КНР – попытка произвести впечатление на Запад, что антизападный альянс Китая, Ирана, России, Северной Кореи и Беларуси является не аморфным, а имеет стабильную повестку дня.
- Андрей Пионтковский – российский публицист и оппозиционный политик из США считает, что Украина не нуждается в стараниях китайских властей для урегулирования украино-российского вопроса. К тому же, на Китай может активно в этом плане повлиять США. По его словам, решение о поставках китайского вооружения для России вызовет агрессию американского правительства.
- Политтехнолог Михаил Шейтельман подчеркнул, что Украине, тем более в период войны, нужны хорошие отношения с КНР. По его мнению, нынешние переговоры Си Цзиньпина и Владимира Зеленского, вероятно, заложат определенный будущий фундамент, однако они не разрешат проблему войны.