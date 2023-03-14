Об этом 24 Каналу рассказал политтехнолог Борис Тизенгаузен. По его словам, не нужно было начинать войну, чтобы Китай покупал по приятной для себя цене российские энергоресурсы.

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Китай все учитывает

Тизенгаузен отметил, что Россия была контролируемым партнером Китая и до войны.

Газопровод "Сила Сибири" китайцы загружали "под завязку", затаривали свои газохранилища и зернохранилища. А также китайские бизнесмены взяли в аренду многие российские земли,

– подчеркнул он.

По его мнению, после войны произошло нарушение логистических цепочек, перестройка европейских рынков, возникли санкционные ограничения.

"В принципе, за торговлю с Россией можно получить вторичные санкции. Китай учитывает все эти и другие моменты", - отметил политтехнолог.

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Си гарантировано 5 лет правления

Он обратил внимание на то, что Си Цзиньпин, снова переизбранный главой КНР, с чуть более высокой ступени будет говорить с Джозефом Байденом.

"Си гарантировано 5 лет правления и он может мыслить в рамках этой перспективы. У Байдена, к сожалению, такого срока правления нет. А Си Цзиньпин видел уже несколько американских президентов. И он может себе позволить сказать: с этим не договорюсь, договорюсь со следующим ", – подчеркнул Борис Тизенгаузен.

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