Про це 24 Каналу розповів політтехнолог Борис Тизенгаузен. За його словами, не було потрібно розпочинати війну, щоб Китай купував за приємною для себе ціною російські енергоресурси.
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Китай все враховує
Тизенгаузен зазначив, що Росія була контрольованим партнером Китаю і до війни.
Газогін "Сила Сибіру" китайці завантажували "під зав'язку", затарювали свої газосховища та зерносховища. А також китайські бізнесмени взяли в оренду багато російської землі,
– наголосив він.
На його думку, після війни відбулось порушення логістичних ланцюгів, перебудова європейських ринків, виникли санкційні обмеження тощо.
"В принципі за торгівлю з Росією можна отримати вторинні санкції. Китай враховує всі ці та інші моменти", – зауважив політтехнолог.
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Сі гарантовано 5 років правління
Він звернув увагу на те, що Сі Цзіньпін, якого знову переобрали главою КНР, з трохи вищої сходинки буде говорити з Джозефом Байденом.
"Сі гарантовано 5 років правління і він може мислити в межах цієї перспективи. У Байдена, на жаль, такого терміну правління немає. А Сі Цзіньпін бачив вже декількох американських президентів. І він може собі дозволити сказати: з цим не домовлюсь, домовлюсь з наступним", – підкреслив Борис Тизенгаузен.
Фактор Китаю у війні Росії проти України: важливе
- Найближчим часом Сі Цзіньпін прилетить до Москви, щоб зустрітися з Владіміром Путіним. Голова Центру політичних студій "Доктрина" Ярослав Божко вважає, що цей візит глави КНР – спроба утворити враження на Захід, що антизахідний альянс Китаю, Ірану, Росії, Північної Кореї і Білорусі, є не аморфним, а має стабільний порядок денний.
- Андрій Піонтковський – російський публіцист і опозиційний політик зі США вважає, що Україна не потребує старань китайської влади для урегулювання українсько-російського питання. До того ж на Китай може активно в цьому плані вплинути США. За його словами, рішення про постачання китайського озброєння для Росії викличе агресію американського уряду.
- Політтехнолог Михайло Шейтельман наголосив, що Україні, тим паче в період війни, треба хороші відносини з КНР. На його думку, нинішні переговори Сі Цзіньпіна і Володимира Зеленського, ймовірно, закладуть певний майбутній фундамент, проте вони не розв'яжуть проблему війни.