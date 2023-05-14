Китай хочет удержать Путина у власти, но ослабленного, – Пионтковский объяснил интерес Пекина
Китаю выгодно, чтобы у власти в России был диктатор Владимир Путин. Лидеру КНР Си Цзиньпину нужен ослабленный Путин, чтобы продолжать экономическое поглощение Дальнего Востока, Сибири и забрать некоторые территории.
Такое мнение в эфире 24 Канала выразил российский публицист и оппозиционный политик из США Андрей Пионтковский. По его словам, когда путинский режим развалится, Пекин выберет другую тактику.
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Китай хочет поглотить Дальний Восток и Сибирь
Пионтковский отметил, что Китай всегда преследует исключительно собственные интересы. Сейчас цель Пекина – экономически поглотить Дальний Восток и Сибирь. Территории от Владивостока до озера Байкар, когда-то входивших в китайскую империю, вернуть назад.
Они преследуют эту цель такой формой: удержать Путина у власти, но ослабленного. Вот такой сценарий им выгоден. Но если Китай увидит, что не удается, путинский режим разваливается, то выберет другую тактику,
– считает он.
Оппозиционер добавил, что после падения власти Путина Китай еще больше ускорит процесс поглощения России.
Пионтковский об отношениях Китая и России: смотрите видео
Китай и Россия: последние новости
- Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что лидер Китая Си Цзиньпин заверил его в том, что не будет поддерживать Россию. Речь идет о снабжении оружия и других технологий Пекином.
- ЕС считает, что Китай воспользуется поражением России в Украине. Глава внешнеполитического ведомства Жозеп Боррель призывает страны к "последовательной стратегии" относительно амбиций Пекина. Он написал письма министрам иностранных дел ЕС. В них он отмечает, что вопрос Китая гораздо сложнее, чем вопрос России.
- Пекин сообщил, что с 15 мая Китай направит своего спецпредставителя по делам Евразии в разные страны мира, в частности в Украину и Россию, чтобы обсудить "политическое урегулирование" войны в Украине. Вторжение России в Украину в КНР называют "украинским кризисом".