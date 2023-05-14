Китай хочет удержать Путина у власти, но ослабленного, – Пионтковский объяснил интерес Пекина

Китаю выгодно, чтобы у власти в России был диктатор Владимир Путин. Лидеру КНР Си Цзиньпину нужен ослабленный Путин, чтобы продолжать экономическое поглощение Дальнего Востока, Сибири и забрать некоторые территории.

Такое мнение в эфире 24 Канала выразил российский публицист и оппозиционный политик из США Андрей Пионтковский. По его словам, когда путинский режим развалится, Пекин выберет другую тактику.

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Китай хочет поглотить Дальний Восток и Сибирь

Пионтковский отметил, что Китай всегда преследует исключительно собственные интересы. Сейчас цель Пекина – экономически поглотить Дальний Восток и Сибирь. Территории от Владивостока до озера Байкар, когда-то входивших в китайскую империю, вернуть назад.

Они преследуют эту цель такой формой: удержать Путина у власти, но ослабленного. Вот такой сценарий им выгоден. Но если Китай увидит, что не удается, путинский режим разваливается, то выберет другую тактику,

– считает он.

Оппозиционер добавил, что после падения власти Путина Китай еще больше ускорит процесс поглощения России.

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