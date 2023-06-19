Какими будут отношения Китая и США: политолог назвал возможный сценарий

Госсекретарь США Энтони Блинкен 18 июня приехал в Китай с целью налаживания коммуникации с официальным Пекином. Он, вероятно, готовит основу для встречи президента США Джо Байдена с лидером Китая Си Цзиньпином.

Об этом 24 Каналу рассказал политолог Игорь Рейтерович. Он подчеркнул, что заинтересованность со стороны Китая и США относительно предстоящей встречи лидеров высока.

Читайте также Блинкен в Пекине: возможна ли оттепель в отношениях США и Китая

По мнению политолога, встреча Джо Байдена и Си Цзиньпина состоится в ближайшее время. Ведь американский президент достаточно уверенно о ней говорил. Вероятно, есть такой интерес и у китайского лидера.

17 июня перед отлетом в Филадельфию президент США Джо Байден заявил, что хотел бы встретиться с лидером Китая Си Цзиньпином в ближайшие несколько месяцев.

Почему Джо Байден хочет встретиться с Си Цзиньпином: смотрите видео

Перезагрузка отношений

Каждая из сторон может встречаться со своей позицией. Как отметил политолог, с одной стороны Китай и Соединенные Штаты обречены на сотрудничество, с другой стороны, есть вопросы, которые разъединяют их в политической и экономической плоскости.

Встреча президентов США и Китая – это большой плюс и толчок для попытки наладить более эффективное сотрудничество. Байден вынужден в силу внутриполитических причин и предстоящей президентской кампании что-то решать с Китаем и демонстрировать для своего электората, что вопрос решается.

Ожидать резких заявлений или кардинального прорыва не стоит,

– сказал Рейтерович.

Во время обсуждения войны в Украине китайцы снова будут ограничиваться общими фразами. В то же время, Америка будет постоянно напоминать, что ценит роль Китая и хотела бы привлечь его активнее к решению вопроса войны в Украине.

"С Китаем можно играть на их поле словесных манипуляций и дипломатически бить их оружием", – добавил политолог.

Визит Госсекретаря США Энтони Блинкена в Китай: коротко