До войны в Украине Макрон и путин долгое время сохраняли близкие рабочие отношения. Об этом 24 каналу рассказал политтехнолог Михаил Шейтельман.

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Эксперт отмечает, что исторически Франция была дружественной для россии страной. И это оказало свое влияние даже в начале войны. В то же время преступления путинской армии изменили эту ситуацию.

Макрон не звонил три месяца путину, потому что он изменил свое отношение к нему и к российской федерации. Все из-за преступлений и террористических актов. Макрон в какой-то момент опубликовал свои переговоры с путиным, и там мы видим рабочие и близкие отношения между ними. Сейчас, вероятно, Макрон говорил совсем по-другому,

– рассказал политтехнолог.

По его мнению, важность этого звонка не в том, что французский гарант позвонил главе кремля, а в том, что он это сделал впервые за три месяца. Эксперт констатирует, что признаком изменения его поведения было и то, что недавно Макрон призвал Украину больше не идти на компромиссы с россией.

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Аналогичные изменения эксперт видит и в отношении немецкого канцлера Олафа Шольца.

"Это тот человек, который говорил "сохранить лицо путину", а теперь говорит, что Украина может использовать немецкое вооружение для освобождения оккупированных территорий и восстановления территориальной целостности. Поэтому, конечно, у них изменилось отношение, и будет меняться после таких терактов, как на Днепропетровщине", – объяснил Шейтельман.

По его словам, с точки зрения возможной поддержки теракты приводят к новым поставкам оружия и гуманитарной помощи.

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