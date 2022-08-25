До війни в Україні Макрон і путін довгий час зберігали близькі робочі взаємини. Про це 24 каналу розповів політтехнолог Михайло Шейтельман.

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Експерт зазначає, що історично Франція була дружньою для росії країною. І це мало свій вплив навіть на початку війни. Водночас злочини путінської армії змінили цю ситуацію.

Макрон не дзвонив три місяці путіну, тому що він змінив своє ставлення до нього та російської федерації. Все через злочини та терористичні акти. Макрон в якийсь момент опублікував свої переговори з путіним і там ми бачимо робочі та близькі відносини між ними. Зараз, мабуть, Макрон розмовляв зовсім по-іншому,

– розповів політтехнолог.

На його думку, важливість цього дзвінка не у тому, що французький гарант зателефонував главі кремля, а те, що він це зробив вперше за три місяці. Експерт констатує, що ознакою зміни його поведінки було й те, що нещодавно Макрон закликав Україну більше не йти на компроміси з росією.

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Аналогічні зміни експерт вбачає і щодо німецького канцлера Олафа Шольца.

"Це та людина, яка говорила про "зберегти обличчя путіну", а тепер каже що Україна може використати німецьке озброєння для звільнення окупованих територій та відновлення територіальної цілісності. Тому, звичайно, у них змінилося ставлення і змінюватиметься після таких терактів як на Дніпропетровщині", - пояснив Шейтельман.

За його словами, з точки зору можливої підтримки, теракти призводять до нових постачань зброї та гуманітарної допомоги.

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