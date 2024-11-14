Публичные "теплые" отношения Трампа и Путина: в WSJ ответили, что на самом деле за этим кроется

Публичные "теплые" отношения Дональда Трампа и Владимира Путина скрывают глубокую напряженность. Во время первой каденции Трампа связь между Москвой и Вашингтоном ухудшилась.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на The Wall Streat Journal.

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Отношения Трампа и Путина напряженные

Издание отмечает, что ранее Путин и Трамп не смогли договориться по основным вопросам, таких как контроль над вооружениями, сотрудничество в сфере безопасности и продолжение поддержки США Украины, куда российские войска вторглись в 2014 году. Также Москва хотела соглашений по тактическому и межконтинентальному ядерному оружию, а также соглашений по нейтральности Украины.

Экс-представитель США в НАТО при Трампе Курт Волкер уверен, что "теплые" слова избранного президентом в адрес Путина маскируют более меркантильную тактику переговоров:

Если посмотреть на его первый срок, у него были очень теплые комментарии в адрес Путина. В то же время он снял эмбарго на поставки оружия Украине,

– говорит Волкер.

В то же время чиновник времен Трампа замечает, что республиканец не демонизирует человека, с которым разговаривает, поскольку "хочет заключить сделку".

Издание отмечает, что сейчас Трамп и Путин вернулись к теплой публичной риторике, но "общество скрывает глубокую напряженность".

"Путин не готов ни к одному предметному разговору вокруг любого возможного мирного плана, потому что он не готов идти ни на какие уступки. Точка. Он считает, что у него достаточно финансовых и эмоциональных ресурсов, чтобы продолжать", – заявил опытный наблюдатель за Россией Андрей Колесников.

Хотя Трамп пообещал прекратить войну в Украине еще до принесения присяги, Путин уже очертил основу, на которой он готов сесть за стол переговоров. Путин хочет, чтобы Украина уступила территориями, хочет гарантий, что страна не вступит в НАТО, а также хочет смягчения масштабных санкций.