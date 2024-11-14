Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на The Wall Streat Journal.

Дивіться також Америка шокована․ Кому Трамп віддає ключові посади в США та як вони ставляться до України

Відносини Трампа і Путіна напружені

Видання зазначає, що раніше Путін і Трамп не змогли домовитися з основних питань, таких як контроль над озброєннями, співпраця у сфері безпеки і продовження підтримки США України, куди російські війська вторглися 2014 року. Також Москва хотіла угод щодо тактичної та міжконтинентальної ядерної зброї, а також угод щодо нейтральності України.

Експредставник США в НАТО за Трампа Курт Волкер упевнений, що "теплі" слова обраного президентом на адресу Путіна маскують більш меркантильну тактику переговорів:

Якщо подивитися на його перший термін, у нього були дуже теплі коментарі на адресу Путіна. Водночас він зняв ембарго на постачання зброї Україні,

– каже Волкер.

Водночас посадовець часів Трампа зауважує, що республіканець не демонізує людину, з якою розмовляє, оскільки "хоче укласти угоду".

Видання зауважує, що зараз Трамп і Путін повернулися до теплої публічної риторики, але "товариство приховує глибшу напруженість".

"Путін не готовий до жодної предметної розмови навколо будь-якого можливого мирного плану, тому що він не готовий іти на жодні поступки. Крапка. Він вважає, що в нього достатньо фінансових та емоційних ресурсів, щоб продовжувати", – заявив досвідчений спостерігач за Росією Андрій Колесніков.

Хоча Трамп пообіцяв припинити війну в Україні ще до складення присяги, Путін уже окреслив основу, на якій він готовий сісти за стіл переговорів. Путін хоче, аби Україна поступилася територіями, хоче гарантій, що країна не вступить до НАТО, а також хоче пом'якшення масштабних санкцій.