Сейчас это агония, – Зеленский назвал сроки улучшения отношений с США

Отношения между Украиной и США могут улучшиться уже в следующем месяце. Владимир Зеленский связал нынешнее обострение с предвыборными процессами и прогнозирует стабилизацию.

Об этом рассказал президент Украины в интервью Bloomberg.

Зеленский о выборах в США

Как пояснил Зеленский в отношении хода событий, нынешний уровень напряженности во взаимоотношениях обусловлен внутренней политической борьбой в США и носит временный характер.

А вот после завершения промежуточных выборов, предположил он, украинско-американские отношения могут улучшиться

Политика во время выборов очень агрессивна. Я думаю, что сейчас это агония, но после выборов жизнь продолжится, и я верю, что она станет спокойнее,

– отметил украинский лидер.

Отметим, что промежуточные выборы в Конгресс США состоятся 3 ноября 2026 года.

Напряженность в отношениях между странами

Напомним, Дональд Трамп призвал Украину "избрать нового лидера, который может заключить соглашение". Тогда Владимир Зеленский ответил готовностью провести выборы только при условии 60-дневного прекращения огня, от которого впоследствии отказалась Россия.

Президент Украины рассказал, что ряд последних недружественных действий Вашингтона, в частности задержки с боеприпасами и ограничения связи, выглядят как попытка склонить страну к капитуляции