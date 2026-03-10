Спекулирует, – у Зеленского объяснили, почему у Орбана обострилась антиукраинская позиция
- Перед выборами дипломатические отношения между Венгрией и Украиной обострились; венгры пойдут голосовать 12 апреля, результаты соцопросов для Орбана неутешительны.
- Правящая партия Орбана выбрала для своей кампании темы критики Брюсселя и антиукраинскую риторику.
Накануне выборов в Венгрии между Будапештом и Киевом обострились дипломатические отношения. Добавила напряжения ситуация с задержанием венгерской стороной украинских инкассаторов. Для улучшения диалога между странами сейчас прилагают усилия МИД Украины и Нацбанк.
Об этом в эфире 24 Канала отметил советник Офиса Президента Михаил Подоляк, подчеркнув, что украинская сторона пытается объяснить венгерским коллегам при посредничестве европейских партнеров, что существуют определенные правила, которых следует придерживаться.
Выборы в Венгрии: какие 2 темы для себя выбрал Орбан?
Советник ОПУ призвал общество до 12 апреля (начало выборов в Венгрии) спокойнее относиться к событиям, которые происходят. Подоляк отметил на том, что орбановская партия "Фидес" выигрывала выборы несколько лет подряд, однако в этом году ситуация несколько изменилась. Согласно соцопросам, сегодня ее опережает оппозиционная политсила "Тиса" во главе с Петером Мадяром.
Принимая во внимание психотип Орбана и конструкцию власти в Венгрии, понятно, что он не хочет выходить из доминантного положения. Это ожесточенная борьба между "Тисой" и "Фидесом". Поэтому до 12 апреля будут еще какие-то провокационные заявления и действия. Правящая команда выбрала для себя две темы, на которых спекулирует,
– рассказал Подоляк.
Советник Офиса Президента Украины уточнил, что первая касается Брюсселя, типа ЕС неправильно модерируется и надо выглядеть иначе, больше денег давать Венгрии. Орбан "продает" такую тему соответствующей категории избирателей.
Второй вопрос, который продвигает орбановское окружение – антиукраинский. Оно объявляет нарратив, что следует вообще прекратить помогать Украине.
Любые рациональные объяснения, комментарии венгерской стороной все равно не воспринимаются. Это не значит, что не стоит заниматься процессуальной работой, которую сегодня осуществляют МИД Украины, Нацбанк, Ощадбанк, но надо учитывать политическую составляющую. Базовая тема избирательной кампании Орбана – антиукраинская,
– объяснил Подоляк.
По его словам, венгерский премьер стремится путем спекулятивных действий и заявлений повысить свой рейтинг. Подоляк отметил, что в этот процесс вкладывается Россия. Кремль масштабирует конфликтные ситуации, в частности через социальные сети.
Напомним! 5 марта два автомобиля инкассаторской службы были задержаны правоохранителями Венгрии. В составе инкассаторских бригад находилось 7 работников банка. Они перевозили иностранную валюту и банковские металлы в соответствии с международным контрактом между Raiffeisen Bank International AG (Австрия) и АО "Ощадбанк". Вечером 6 марта стало известно, что инкассаторов венгерская сторона отпустила, они вернулись в Украину.
Последние заявления Орбана на тему Украины:
Венгерский премьер рассматривает Украину как буферную зону, которая должна быть между Венгрией и Россией. Орбан заверил, что он вроде бы не против поддержки Украины, однако абсолютно отвергает ее возможность стать членом Евросоюза.
Из-за остановки транзита российской нефти по трубопроводу "Дружба" Орбан пригрозил Украине давлением, заявив, что украинцы могут остаться без денег (Будапешт блокирует выделение кредита от ЕС на 90 миллиардов евро). Он заверил, что его правительство не будет поддерживать решений Евросоюза по помощи нашему государству, пока не будет восстановлен транзит нефти.
Премьер-министр Венгрии обвинил Киев в том, что тот якобы финансирует венгерскую оппозицию, тем самым вмешивается в избирательный процесс. Он высказался о том, что якобы Украина участвует в предвыборной кампании "со всей силой и оружием".
Орбан назвал Украину врагом Венгрии. Он объяснил это тем, что украинская сторона призывает Европу давить на Будапешт, чтобы тот отказался от российских энергоресурсов. Это, по его словам, угрожает программе снижения тарифов для венгров.