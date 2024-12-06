Путину надо быть готовым к худшему: Эрдоган все больше отдаляется от России

Россия может потерять свою военно-морскую базу в результате вооруженных беспорядков в Сирии. Следовательно, Кремль попадет в прямую зависимость от Турции, поскольку от Анкары зависит проход российских судов через канал в Черное море.

Поэтому фактически одним ударом турки наносят России имиджевый и геополитический удар и ставят ее в зависимость, сказал 24 Каналу председатель аналитически-адвокационной организации "Центр совместных действий" Олег Рыбачук. Ни для кого не секрет, что Реджеп Эрдоган не поддерживает режим Башара Асада, а наоборот более благосклонен к сирийской оппозиции, которая готовилась с помощью турецких инструкторов.

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Эрдоган почувствовал слабинку России

Казалось, что Турция является союзником России, но на самом деле отношения между этими странами сложные. В Сирии турки поддерживают свои союзнические формирования. Для Владимира Путина это очень нежелательный сценарий, ведь буквально месяц назад российская пропаганда праздновала, что Эрдоган приехал на саммит БРИКС в Казань.

Впрочем, теперь видно, что у России не складываются отношения даже с такими близкими соседями, как Турция,

– отметил председатель аналитически-адвокационной организации "Центр совместных действий".

В отличие от страны-агрессора, Турция влияет на прохождение судов. Она реально хочет и может стать хабом для транзита нефти и газа в обход России. Однако с другой стороны, Турция обижена на Европейский Союз и время от времени Эрдоган демонстрирует желание присоединиться к какой-то альтернативе ЕС.

Эрдоган понимает, что это его последний президентский срок, поэтому имеет свободные руки. Он не принадлежит к демократическим лидерам, но очень хорошо разбирается в геополитике и интересах своей страны. Сейчас он почувствовал слабинку России. Вероятно, именно этим вызваны такие шаги Турции,

– сказал Рыбачук.

Вероятнее всего, сотрудничество Турции с Западом будет преобладать над соблазнами, или предложениями, которые звучат от Путина и его коллег по БРИКС.

Действия Путина вернутся к нему бумерангом

Известно, что 3 декабря состоялся телефонный разговор президента Турции и российского диктатора. Эрдоган и Путин обсудили турецко-российские отношения, недавние события в Сирии, а также глобальные и региональные вопросы. По данным СМИ, именно турецкая сторона была инициатором этого разговора.

Скорее всего, Эрдоган убеждал Путина, что в Сирии на самом деле нет протурецких сил, как когда-то говорил Путин о своих войсках в Украине, и что Турция остается торговым партнером и другом России. Это восточная политика,

– отметил глава аналитически-адвокационной организации "Центр совместных действий".

Он добавил, что Путину надо готовиться к тому, что все его действия в отношении других стран к нему вернутся, в частности принцип так называемой византийской политики. Поэтому партнеры Путина прибегают к очень подобным способам.