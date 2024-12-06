Тож фактично одним ударом турки завдають Росії іміджевого та геополітичного удару й ставлять її у залежність, сказав 24 Каналу голова аналітично-адвокаційної організації "Центр спільних дій" Олег Рибачук. Ні для кого не секрет, що Реджеп Ердоган не підтримує режим Башара Асада, а навпаки більш прихильний до сирійської опозиції, яка готувалася за допомогою турецьких інструкторів.

До теми Все не так просто: чому Ердоган не цілком на боці сирійських повстанців і який має план

Ердоган відчув слабинку Росії

Здавалося, що Туреччина є союзником Росії, але насправді відносини між цими країнами складні. У Сирії турки підтримують свої союзницькі формування. Для Владіміра Путіна це дуже небажаний сценарій, адже буквально місяць тому російська пропаганда святкувала, що Ердоган приїхав на саміт БРІКС у Казань.

Втім, тепер видно, що у Росії не складаються відносини навіть з такими близькими сусідами, як Туреччина,

– зазначив голова аналітично-адвокаційної організації "Центр спільних дій".

На відміну від країни-агресора, Туреччина впливає на проходження суден. Вона реально хоче й може стати хабом для транзиту нафти й газу в обхід Росії. Однак з іншого боку, Туреччина ображена на Європейський Союз й час від часу Ердоган демонструє бажання приєднатися до якоїсь альтернативи ЄС.

Ердоган розуміє, що це його останній президентський термін, тому має вільні руки. Він не належить до демократичних лідерів, але дуже добре розуміється в геополітиці й інтересах своєї країни. Зараз він відчув слабинку Росії. Ймовірно, саме цим викликані такі кроки Туреччини,

– мовив Рибачук.

Найімовірніше, співробітництво Туреччини з Заходом переважатиме над спокусами, або пропозиціями, які лунають від Путіна та його колег по БРІКС.

Дії Путіна повернуться до нього бумерангом

Відомо, що 3 грудня відбулася телефонна розмова президента Туреччини та російського диктатора. Ердоган та Путін обговорили турецько-російські відносини, нещодавні події в Сирії, а також глобальні та регіональні питання. За даними ЗМІ, саме турецька сторона була ініціатором цієї розмови.

Найімовірніше, Ердоган переконував Путіна, що у Сирії насправді немає протурецьких сил, як колись казав Путін про свої війська в Україні, й що Туреччина залишається торгівельним партнером й другом Росії. Це східна політика,

– зауважив голова аналітично-адвокаційної організації "Центр спільних дій".

Він додав, що Путіну треба готуватись до того, що всі його дії щодо інших країн до нього повернуться, зокрема принцип так званої візантійської політики. Тому партнери Путіна вдаються до дуже подібних способів.