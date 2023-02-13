"Для Лукашенко есть две опасности": Пионтковский сказал, какие сейчас отношения между Беларусью и Россией

На протяжении последних недель с территории Беларуси не наносили ракетных ударов по Украине. Вероятно, Александр Лукашенко отчаянно борется за свое существование.

Так, для самопровозглашенного белорусского президента существует две опасности. Об этом 24 Каналу рассказал российский публицист и оппозиционер из США Андрей Пионтковский.

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Для Лукашенко есть 2 опасности

По мнению российского оппозиционера, Лукашенко опасается таких сценариев своего будущего:

что его постигнет участь экс-министра иностранных дел Беларуси Владимира Макея и российский диктатор Владимир Путин убьет его;

сидеть рядом с главой Кремля на скамье подсудимых международного трибунала.

Лукашенко бегает между этими двумя сценариями и надеется "пропетлять",

– отметил российский публицист.

Пионтковский об отношениях Путина и Лукашенко: смотрите видео

По его мнению, самопровозглашенного президента Беларуси ждет плохое будущее. "Когда все станет очень плохо и Путину принесут пистолет, чтобы застрелиться - он сначала пристрелит Лукашенко", - предположил Пионтковский.

Дело здесь даже не в последние 9 месяцев войны. Так, за последние 30 лет Лукашенко "выпил немало крови" главы Кремля.

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