"Для Лукашенко есть две опасности": Пионтковский сказал, какие сейчас отношения между Беларусью и Россией
На протяжении последних недель с территории Беларуси не наносили ракетных ударов по Украине. Вероятно, Александр Лукашенко отчаянно борется за свое существование.
Так, для самопровозглашенного белорусского президента существует две опасности. Об этом 24 Каналу рассказал российский публицист и оппозиционер из США Андрей Пионтковский.
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Для Лукашенко есть 2 опасности
По мнению российского оппозиционера, Лукашенко опасается таких сценариев своего будущего:
- что его постигнет участь экс-министра иностранных дел Беларуси Владимира Макея и российский диктатор Владимир Путин убьет его;
- сидеть рядом с главой Кремля на скамье подсудимых международного трибунала.
Лукашенко бегает между этими двумя сценариями и надеется "пропетлять",
– отметил российский публицист.
Пионтковский об отношениях Путина и Лукашенко: смотрите видео
По его мнению, самопровозглашенного президента Беларуси ждет плохое будущее. "Когда все станет очень плохо и Путину принесут пистолет, чтобы застрелиться - он сначала пристрелит Лукашенко", - предположил Пионтковский.
Дело здесь даже не в последние 9 месяцев войны. Так, за последние 30 лет Лукашенко "выпил немало крови" главы Кремля.
Последние новости из Беларуси: коротко
- Скандальный венгерский глава МИД Петер Сийярто прилетел в Минск в понедельник, 13 февраля, чтобы "представить мирную позицию" на переговорах с белорусским коллегой. По его мнению, остановить кровопролитную войну России против Украины можно только "мирным путем".
- В то же время взгляды главы МИД Венгрии откровенно пророссийские. Петер Сийярто призывает к завершению войны "мирным путем", то есть переговорами со страной-агрессором и уступками ей.
- В Украине часто звучит воздушная тревога, поскольку на территории Беларуси взлетает Миг-31. Однако таким образом оккупанты пытаются ввести в заблуждение украинцев. Пресс-секретарь командования Воздушных сил ВСУ полковник Юрий Игнат подчеркнул, что это все – военная игра врага.
- В войне России против Украины Лукашенко полностью поддерживает кровожадные действия страны-агрессора. Однако, несмотря на это, многие белорусы внутренне поддерживают Украину и не желают вступать в войну против нашего государства.
- Белорусский общественный деятель и боец Полка Кастуся Калиновского Денис Урбанович рассказал, что в сентябре 2022 года в 3 – 4 воинских частях чуть не поднялся бунт. Так что руководством государства было принято решение заменить весь офицерский состав.