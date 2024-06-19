Так низко Россия еще не падала: какова ее роль в отношениях с Северной Кореей

Владимир Путин приехал с визитом к Ким Чен Ыну, чтобы просить помощь для войны против Украины. Северная Корея также в этом заинтересована, ведь война против нашей страны является войной против Запада.

Таким образом Россия стала прокси Северной Кореи и опустилась до самого низкого уровня унижения за всю свою историю. Такое мнение 24 Каналу высказал оппозиционный российский журналист Игорь Яковенко, отметив, что "дуэт" двух диктаторских стран дополняет и Китай.

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Помощь не в подарок

По словам Яковенко, все, что получит Путин от Северной Кореи не является подарком, говорится о снарядах к артиллерийским системам и баллистических ракетах. Во-первых, российскому диктатору нужно будет за это все заплатить, во-вторых, передать КНДР российские военные технологии, которые позволят северокорейским ракетам стать более точными и эффективными.

У Северной Кореи и России враг один – Запад. Для России он сейчас сфокусирован на Украине, однако он не перестает быть врагом Путина,

– отметил российский оппозиционный журналист.

Прокси КНДР

Яковенко объяснил, что Северная Корея – это прокси Китая, а Россия – КНДР. Таким образом можно понять, "кто чьими руками" воюет. Ким Чен Ын дает Путину оружие для войны против Украины, то есть, по сути, против Запада.

России нужно привыкать к тому, что она становится младшим партнером не только Китая, но и Северной Кореи, – заметил российский оппозиционный журналист.

Еще так низко Россия не падала

В 2000 году Путин ехал в Северную Корею для усиления своей роли на международной арене, а КНДР хотела расширить свои контакты с внешним миром. Однако теперь, по словам Яковенко, мы видим результат политики российского диктатора, а именно деградацию страны-агрессора.

Не нужно вестись на это праздничное мероприятие, культ Путина, который создали в Северной Корее – это ничего не стоит,

– подчеркнул российский оппозиционный журналист.

Это все сотрудничество, роль прокси и выпрашивание российским диктатором помощи свидетельствует о том, что Путин довел свою страну до максимального уровня национального позора, так низко Россия еще никогда не падала за всю свою историю.