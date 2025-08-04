Украинский посол в Турции Нариман Джелял заявил, что Анкара не может считать Кремль своим стратегическим союзником. Ведь именно она, вероятно, окажется под угрозой следующей в случае поражения Украины в войне.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на интервью дипломата для "РБК-Украина" от понедельника, 4 августа. Однако между странами все еще могут существовать экономические связи.

Смотрите также Как украденное зерно из Украины попадает на мировой рынок и кто за это платит – расследование

Что рассказал Джелял?

По мнению посла, Турция имеет потенциал к региональному лидерству, однако это возможно только при условии партнерства с другими странами, в частности Украиной.

С Россией можно торговать, но не может быть стратегического партнерства, которое бы защищало интересы Турции. Если Россия расправится с Украиной, следующими будут Кавказ и, возможно, сама Турция,

– считает Джелял.

Он также напомнил, что исторически Россия стремилась контролировать проливы Босфор и Дарданеллы, чтобы выйти к Средиземному морю. Поэтому теперь даже временное закрытие проливов Анкарой играет на руку Кремлю.

Кроме того, все больше турецких политиков осознают эти риски, поэтому Украина якобы не должна требовать от них открытой поддержки – Турция действует прежде всего в собственных интересах.

И если турецкий политик честный и объективный, он непременно придет к выводу, что в глобальном измерении интересы Турции, особенно по безопасности в Черном море, – это тесные партнерские отношения с Украиной,

– подчеркнул дипломат.

Напомним, ранее Реджеп Эрдоган заявлял, что в скором будущем война России с Украиной может завершиться именно в Турции. Он также отметил, что с самого первого дня Анкара придерживается сбалансированной и справедливой политики, направленной на мир.