КНДР уже мало: почему Путину так важно "дружить" с Казахстаном

Кремлевский диктатор Владимир Путин посетил Казахстан, где 27 ноября встретился с президентом Касымом-Жомартом Токаевым. Дело в том, что так называемому главе Кремля важно показать, что лидеры еще якобы поддерживают отношения с Россией.

Такое мнение 24 Каналу озвучила российская оппозиционерка Ольга Курносова. По ее словам, уже сейчас Кремль начинает приглашать президентов разных стран на так называемый "день победы" 9 мая.

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"Путину нужно показать, что он не один, что есть еще кто-то, кроме КНДР. Сегодня только зима началась, а они уже приглашают гостей на 9 мая. Говорят, что в России будет не меньше, чем на форуме БРИКС в Казахстане. Ему важно показать, что хоть кто-то с ними общается", – сказала она.

Для чего Россия использует Казахстан

Ольга Курносова отметила, что Россия использует Казахстан для транзита товаров двойного назначения. Также как конечный пункт, до которого товары двойного назначения не доходят.

Например, откуда-то начинают везти в Казахстан стиральные машины, с которых будут снимать чипы. Но везут их через Россию. В Казахстан эти машины не доходят. С них чипы снимут еще в России. Но формально, по документам они едут именно в Казахстан,

– объяснила она.

В то же время Казахстан гораздо ближе к Китаю, чем к сегодняшней России. Поэтому достичь абсолютно всех целей относительно отношений с Казахстаном Путину все-таки не удастся.