Таку думку 24 Каналу озвучила російська опозиціонерка Ольга Курносова. За її словами, вже зараз Кремль починає запрошувати президентів різних країн на так званий "дєнь побєди" 9 травня.

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"Путіну потрібно показати, що він не один, що є ще хтось, крім КНДР. Сьогодні ще зима почалась, а вони вже запрошують гостей на 9 травня. Кажуть, що у Росії буде не менше, ніж на форумі БРІКС у Казахстані. Йому важливо показати, що хоч хтось з ними спілкується", – сказала вона.

Для чого Росія використовує Казахстан

Ольга Курносова зазначила, що Росія використовує Казахстан для транзиту товарів подвійного призначення. Також як кінцевий пункт, до якого товари подвійного призначення не доходять.

Наприклад, звідкись починають везти у Казахстан пральні машини, з яких будуть знімати чипи. Але везуть їх через Росію. До Казахстану ці машини не доходять. З них чипи знімуть ще в Росії. Але формально, за документами вони їдуть саме у Казахстан,

– пояснила вона.

Водночас Казахстан набагато ближчий до Китаю, ніж до сьогоднішньої Росії. Тому досягнути абсолютно усіх цілей щодо відносин з Казахстаном Путіну все-таки не вдасться.