Как Китай понимает войну в Украине и не станет ли помогать России: ответ исследователя

Накануне заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев пообщался с китайским лидером Си Цзиньпинем. Во время встречи глава Китая назвал войну "украинским кризисом". Есть обеспокоенность, что на каком-то этапе Китай начнет втайне помогать России.

Однако раньше Си Цзиньпинь называл вещи своими именами: еще в марте он говорил, что в Украине идет война. Об этом 24 каналу сказал журналист-международник и член правления Украинской ассоциации китаеведов Алексей Коваль.

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Будет ли поддерживать Си Цзиньпинь государство-агрессора

Как отмечает журналист-международник, Китай не избегает слова "война" и не использует российский нарратив "специальная военная операция". Однако действительно применяется слово "конфликт". Но конфликтом страна называет русско-украинскую войну с 2014 года.

Недавно газета South China Morning Post со ссылкой на одного из китайских дипломатов написала, что Китай считает Украину и Россию дружественными странами по отношению к себе, и он не хотел бы, чтобы они воевали между собой.

Не думаю, что Китай каким-то образом будет вооруженно поддерживать Россию против Украины, потому что тогда это будет развал идеологии "мы дружим со всеми и не поддерживаем никого". В таком случае Китай перейдет совсем в другое состояние.

– отмечает Коваль.

Советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк отметил, что Украина очень бы не хотела, чтобы Китай переходил в состояние друзей Путина. Все-таки Киев не считает Пекин абсолютным союзником Москвы.

"Я считаю, что Китай не будет поставлять оружие России и открыто поддерживать ее в конфликте", – уверяет член правления Украинской ассоциации китаеведов.

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Что означает усиление сотрудничества в экономике

Ранее Китай заявлял, что решил наращивать торговые отношения с Россией, в частности, в вопросах логистики через территорию государства-агрессора. Впрочем, это объясняется спецификой связей между странами. У Китая и России свои особые отношения, равно как и у Китая и США, Китая и Великобритании, Китая и Германии.

Что касается России – это стратегические тесные отношения, которые опираются на обоюдную поддержку, о которой очень много говорят. Китаю выгодно увеличивать экономические влияния в России. Он делает это не для того, чтобы поддержать Путина. Диктатор рано или поздно уйдет, а влияние Китая останется,

– отмечает Коваль.

Это влияние будет продолжаться, считает Коваль, потому что американские компании вышли с российского рынка, а пустые ниши занимают китайские компании. Такой процесс будет выгоден Китаю, и он продлится десятилетиями.

"Россия незаметна для многих, но очень существенно становится зависимой от Китая. Это влияние будет только усиливаться и будет продолжаться до тех пор, пока Китаю это будет выгодно", – резюмировал Алексей Коваль.

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