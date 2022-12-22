Двойная оплеуха: политтехнолог рассказал, как Путин мог оскорбить лидера Китая

Накануне заместитель главы Совбеза России Дмитрий Медведев прилетел в Китай. Интересно, что на встречу с Си Цзиньпинем кремлевский диктатор отправил именно этого персонажа, хотя мог приехать лично.

Дело в том, что Владимир Путин не захотел получать мощные политические оплеухи. Поэтому перевел это на того, кто громче и ярче всех кричит о ядерном оружии. Об этом 24 канал у сказал политтехнолог Борис Тизенгаузен.

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Медведев – специалист по унижениям

После визита путинского приспешника одна за другой начали выходить новости, что Китай блокирует поставки товаров двойного назначения, прекращает поставки микрочипов, которые Россия использует в своем ВПК, отказывается пропускать не застрахованные суда.

Вот оно, съездил Медведев! Ему от ГУР нужно вручить отдельный орден, ведь как только Медведев уехал в Китай, сразу пошел, мягко говоря, недружественный ответ,

– акцентировал Тизенгаузен.

Непременно, русской пропаганде становится все труднее. Как найти измену в том, размышляет политтехнолог, что Кулеба надел кроссовки, а Зеленский – в милитаре пришел в Конгресс.

"Когда они начинают докапываться до этих мелочей, мы прекрасно понимаем, что больше они своими извращенными умами придумать ничего не могут. И, кстати, за этим приятно наблюдать", – заметил политтехнолог.

Китай не будет сближаться с Россией

Си Цзиньпинь неоднократно заявлял, что существует биполярный мир – Китай и США. Китай не будет сближаться с Россией, чтобы вдруг гегемон в лице США решил изменить баланс сил.

Россия – это фишка, ее будут подвигать или подсовывать, чтобы США несколько нервничали и не думали, что они будут в одностороннем порядке решать, что и как будет происходить в геополитике. Все,

– уверяет политтехнолог.

Россия даже не игрок. Это – клюшка, говорит он, какой Китай будет быть в ту или иную сторону, чтобы показать возможность сближения с Россией и отдаления от нее.

"Если трактовать это так, а именно так это и нужно трактовать, то у меня для Путина и Медведева очень плохие новости", – отмечает политтехнолог.

Диктатор выбрал Лукашенко

Примечательно и то, что Путин прибыл к Александру Лукашенко вместе с Сергеем Шойгу и Сергеем Лавровым. "Кто по сравнению с лидером Китая Лукашенко? Это вообще какая-то третьесортная марионетка", – отмечает политтехнолог. Туда Путин летит лично, поднимает целых три борта, чтобы западные разведки не выяснили, в каком именно летит диктатор, а в Си он отправляет Медведева.

Это двойная пощечина. Надо понимать, что восточная дипломатия – традиционная и иерархическая. Он отправляет этого алкоголика, который по вечерам периодически устраивает. Это свидетельствует о том, что система дает сильный и серьезный сбой.

– подчеркивает Тизенгаузен.

Сейчас Путин уже не понимает, кто для него в приоритете. Он не полетел в Китай, ведь для него там подготовили целый спектр дипломатических унижений – от ожидания до низших кресел.

"Я думаю, он прекрасно понимал, что его там будут унижать. Поэтому он сказал Медведеву: "Ты ведь у меня специалист по унижениям? Лети туда, теперь тебя там будут унижать", – подытожил политтехнолог Борис Тизенгаузен.

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