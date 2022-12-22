Річ у тім, що Владімір Путін не захотів отримувати потужних політичних ляпасів. Тому переклав це на того, хто голосніше та яскравіше за усіх кричить про ядерну зброю. Про це 24 каналу сказав політтехнолог Борис Тизенгаузен.

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Мєдвєдєв – спеціаліст з принижень

Після візиту путінського посіпаки одна за однією почали виходити новини, що Китай блокує постачання товарів подвійного призначення, припиняє постачання мікрочипів, які Росія використовує у своєму ВПК, відмовляється пропускати судна, які не застраховані.

Ось воно, з'їздив Мєдвєдєв! Йому від ГУР вручити окремий орден, адже як тільки Мєдвєєдєв поїхав у Китай, одразу пішла, м'яко кажучи, недружня відповідь,

– акцентував Тизенгаузен.

Безумовно, російській пропаганді стає все складніше. Як знайти зраду в тому, розмірковує політтехнолог, що Кулеба одягнув кросівки, а Зеленський – в мілітарі прийшов до Конгресу.

"Коли вони починають докопуватися до цих дрібниць, ми чудово розуміємо, що більше вони своїми збоченими розумами вигадати нічого не можуть. І, до речі, за цим приємно спостерігати", – зауважив політтехнолог.

Китай не буде зближуватися з Росією

Сі Цзіньпінь неодноразово заявляв, що існує біполярний світ – Китай та США. Китай не зближатиметься з Росією, щоб раптом гегемон в обличчі США вирішив баланс сил.

Росія – це фішка, її будуть посувати або підсувати, аби США дещо нервували і не думали, що вони в односторонньому порядку вирішуватимуть, що і як відбуватиметься у геополітиці. Все,

– запевняє політтехнолог.

Росія навіть не гравець. Це – ключка, каже він, якою Китай буде бути в ту чи іншу сторону, щоб показати можливість зближення з Росією й віддалення від неї.

"Якщо трактувати це так, а саме так це й треба трактувати, то в мене для Путіна та Мєдвєдєва дуже погані новини", – наголошує політтехнолог.

Диктатор обрав Лукашенка

Примітно й те, що Путін прибув до Алєксандра Лукашенка разом із Сєргєєм Шойгу та Сєргєєм Лавровим. "Хто у порівнянні з лідером Китаю Лукашенко? Це взагалі якась третьосортна маріонетка", – відзначає політтехнолог. Туди Путін летить особисто, підіймає аж три борти, щоб західні розвідки не з'ясували, в якому саме летить диктатор, а до Сі він відправляє Мєдвєдєва.

Це подвійний ляпас. Треба розуміти, що таке східна дипломатія – традиційна та ієрархічна. Він відправляє цього алкоголіка, який вечорами періодично влаштовує. Це свідчить про те, що система дає сильний та серйозний збій,

– наголошує Тизенгаузен.

Зараз Путін вже не розуміє, хто для нього в пріоритеті. Він не полетів до Китаю, адже для нього там підготували цілий спектр дипломатичних принижень – від очікування до нижчих крісел.

"Я думаю, він прекрасно розумів, що його там принижуватимуть. Тому він сказав Мєдвєдєву: "Ти ж в мене спеціаліст з принижень? Лети туди, тепер тебе там принижуватимуть", – підсумував політтехнолог Борис Тизенгаузен.

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