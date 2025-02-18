Отношения с США, санкции и Украина: что россияне обсуждают с американцами в Эр-Риаде

В Эр-Риаде началась встреча делегаций России и США. Стороны будут говорить о налаживании отношений и в частности об Украине.

Российская сторона считает, что санкции против россии вредят США больше, чем ей. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на российские СМИ.

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О чем говорят россияне с американцами в Саудовской Аравии

В саудовской столице Эр-Риар началась официальная встреча делегаций из США и России. Российские СМИ сообщают, что встреча прежде всего будет направлена на восстановление американо-российских отношений. Вопрос Украины, безусловно, также будет на повестке дня.

Российская сторона переговоров в официальном заявлении отметила, что администрация Байдена якобы имела ложные представления о состоянии российской экономики. США и России стоит сотрудничать, считают там.

Санкции против России, по словам ее представителей вредят больше США, чем ей. Также указано, что тема "Северных потоков" не будет обсуждаться.

Перед стартом переговоров российский представитель Дмитриев назвал Трампа "решателем проблем", сообщает Reuters.

Известно, что с американской стороны представлены госсекретарь Марко Рубио, советник по национальной безопасности Майк Уолтс и представитель американской делегации на Ближнем Востоке Стив Уиткофф. Со стороны России министр иностранных дел Сергей Лавров и советник по внешней политике Сергей Ушаков.

Присутствуют также министр иностранных дел Саудовской Аравии принц Фейсал бин Фархан Аль Сауд и советник по национальной безопасности Мосаад бин Мохаммад Аль-Айбан.