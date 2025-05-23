Не назвал Путина военным преступником: политолог проанализировал спор Рубио в Конгрессе

Госсекретарь США Марко Рубио не смог четко ответить, является ли Путин военным преступником. А Белый дом продолжает заигрывать с российским диктатором.

Об этом 24 Каналу рассказал политолог, проректор Украинского католического университета Дмитрий Шеренговский. Марко Рубио пытался выкрутиться и убеждать, что Соединенные Штаты просто хотят завершить войну.

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Почему США заигрывают с Россией

Как отметил Шеренговский, Соединенные Штаты пытаются осторожно взаимодействовать с Россией. Это происходит по ряду причин. Американцы традиционно пытаются сделать так, чтобы Россия не сближалась слишком сильно с Китаем.

Даже в предыдущей администрации Байдена неоднократно об этом говорили. Это один из таких раздражающих моментов. Красных линий. Оно никуда не пропадает. Американская дипломатия сидит в идее, что нельзя допустить слишком сильных "объятий" между Россией и Китаем. И это также влияет на Трампа,

– сказал Шеренговский.

Также Трамп не хочет слишком сильно давить на Путина, чтобы тот вообще не вышел из мирных переговоров. Именно поэтому часто звучат все те обтекаемые заявления и попытки не обидеть Россию.

Соединенные Штаты пытаются быть посередине между Украиной и Россией. В идеале должны быть выстроены красные линии, которые никто не должен был бы нарушать. Если Россия нарушила бы что-то, то нужно было бы усиливать давление на нее и больше помогать Украине. Трамп неоднократно об этом говорил. Но ничего не сделал.

Трамп неоднократно об этом говорил. Но на деле ничего не происходит. Это дает Путину и Кремлю очень большое пространство для маневров. И эта история с обтекаемыми заявлениями от США продолжается. Однако мы уже видим, что многие конгрессмены начинают ставить Трампу откровенные вопросы о том, что нужно что-то менять. Иначе это будут просто разговоры и потеря времени,

– отметил Шеренговский.

Добавим, по данным издания WSJ, Трамп во время разговора с европейскими лидерами заявил, что Путин не хочет прекращать войну. Российский диктатор считает, что побеждает. При этом Трамп не хочет ужесточать санкции против России.