Странные заявления Трампа: стоит ли Украине разорвать сотрудничество с США

Последние неоднозначные заявления президента США Дональда Трампа были достаточно неприятными. Ситуация с дальнейшим сотрудничеством также является напряженной. Однако не все настолько плохо, как может казаться.

Об этом 24 Каналу рассказал руководитель Центра общественной аналитики "Вжеа" Валерий Клочок, отметив, что встреча США и России уже состоялась в Эр-Рияде. Но и с Украиной контакты также продолжаются.

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Что делать с отношениями с США

Как отметил Клочок, сейчас не все так плохо. Хуже всего было бы, если бы Штаты вообще не хотели общаться с Украиной. Зато 19 февраля в Украину прибыл спецпредставитель США Кит Келлог, который является представителем переговорной группы по прекращению войны.

К нам фактически приехала американская сторона. Сейчас мы будем им рассказывать, как мы все видим. Поэтому идет параллельно контакт США-Россия и США-Украина. Это неплохо. По крайней мере мы видим, что американцы хотят нас слышать. Это не значит, что они пойдут на все наши требования. Но мы поддерживаем связь с американцами,

– сказал Клочок.

Возможно, Трамп не захочет помогать Украине. Но если контакты будут, то можно по крайней мере договориться покупать оружие или получить его в долг. Нашему государству в любом случае нужны те же ракеты к Patriot или другое оружие, которое производят Штаты.

Не стоит разрывать связи с США. Ситуация сейчас неприятная для нас. Но разорвать связи очень легко. А как потом их восстановить?

– заметил Клочок.

Отношения с Соединенными Штатами могут и улучшиться буквально за почти два года. Тогда состоятся выборы в Сенат и Палату представителей, где большинство может измениться.

Напомним, 19 февраля в Киев прибыл Кит Келлог. Он заявил, что понимает необходимость гарантий безопасности для Украины.