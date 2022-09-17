После каждой новой эскалации Вашингтон посылает москве "сигналы" через каналы коммуникации. Об этом 24 каналу рассказал политтехнолог Михаил Шейтельман.
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США пытаются влиять
Эксперт отметил, что у россии были все возможности, чтобы наносить больше ракетных ударов по Украине, однако кремль действия точечно. По его мнению, здесь прослеживается влияние американской стороны.
Администрация Байдена в постоянном контакте с кремлем по некоторым вопросам. А именно: когда россия начала наносить террористические удары по гражданской инфраструктуре после освобождения Харьковской области, есть канал общения, по которому идут "сигналы", что не нужно этого делать,
– объяснил политтехнолог.
По его словам, россии еще раз дают понять, что это путь к эскалации.
"США идут по пути постепенной эскалации: после каждого шага путину дают возможности, чтобы сдаться. Недавно прозвучала идея системы безопасности Украины. Это предложение путину: мол, чтобы он подписал и согласился, что Украина получает сначала гарантии безопасности, а дальше вступает в НАТО. Не подписывает – тогда ATACMS, например. Так ведет политику Байден", – добавил Шейтельман.
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Вашингтон знает, что делать
По его мнению, путин считал себя очень опытным политиком, но столкнулся с Байденом – человеком, более 50 лет занимающим высшие государственные посты в США.
Байден знает, что делает... Не только ВСУ знают, но и Госдеп США, Пентагон и люди, принимающие решение о предоставлении военной помощи Украине. Мы все еще увидим. К сожалению, война будет продолжительной,
– подчеркнул обозреватель.
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Он указал, что результатами понимания США ситуации в Украине стала помощь в организации освобождения Харьковщины.
"Контрнаступление ВСУ было бы невозможно без американской поддержки. Оно было бы невозможно без обучения специалистов. Я уверен, что Пентагон участвовал в разработке плана освобождения. Они не просто дали нам оружие", – резюмировал Шейтельман.
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Отношения США с россией: последние новости
- США не готовы признавать россию страной-спонсором терроризма. Однако Байден совершенно четко демонстрирует антипутинскую позицию, которую он готовил с момента встречи с президентом россии в июне 2021 года.
- В то же время в посольстве США отреагировали на обстрел ТЭЦ. Это ответ на успехи ВСУ и деоккупацию населенных пунктов на Востоке.
- Ранее Пентагон заявил, что видит обнадеживающие признаки в украинском контрнаступлении в Херсонской и Харьковской областях. За событиями очень внимательно следят.
- Кроме того, владимир путин на саммите ШОС пожаловался, что Владимир Зеленский не хочет с ним говорить. Пока массовые захоронения возле Изюма шокируют весь мир, президент россии сделал абсурдное заявление, что его страна вроде бы стремится к миру.
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