Таку думку 24 каналу озвучив політичний та економічний експерт Валерій Клочок. Раніше повідомлялось, що Литва вимагає від путіна беззастережної капітуляції у війні.

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Ставлення Байдена до росії

Клочок розповів, що в Байдена абсолютно антипутінська позиція. Утім не антиросійська. Він розуміє, що в росії проживає 147 мільйонів людей, у яких може бути хибна ідеологія, утім вони там є.

Я впевнений: щодо цього прописана чітка стратегія,

– зазначив політичний та економічний експерт.

Білий Дім не "закрив очі"

Він сказав, що деякі скептики закидають, мовляв, Білий Дім "закрив очі". Це абсолютно не відповідає дійсності, бо від США ми отримали вже 21 пакет допомоги на суму понад 40 мільярдів доларів.

"Крім того, США консолідували світ для того, щоб він допомагав Україні. Допомога від "Рамштайн", з інших інституцій, ми ж розуміємо, не просто так відбувається. Тому ставити під сумнів позицію США, яка дійсно видається дивною, не треба", – зауважив Клочок.

Він додав, що три місяці тому на американському телебаченні навіть показували, як у Пентагоні навчаються українські пілоти. Це означає, що допомога від США для нас буде тривалою і ще об'ємнішою.

Байден розуміє, як "працює кгб"

За його словами, Байден один з небагатьох політиків у світі, який мав досвід особисто спілкуватись ще з чиновниками срср. Тобто він розуміє, як влаштована ця так звана система "кгб", яка має віддзеркалення в сучасній росії.

Єдина зустріч між Байденом і путіним була в Женеві в червні 2021 року. Путін тоді розкрив свої карти. Байден про них знав, наміри розумів і до цього дуже послідовно готувався,

– наголосив політичний і економічний експерт.

Росія не існуватиме в нинішньому вигляді

Клочок вважає, що ще тоді в червні Байден говорив путіну, що путін сам вирішувати не буде. Буде так, як Байден скаже, або так, як того вимагатиме цивілізований світ.

"Росія в нинішньому вигляді існувати не буде. Це стосується і політичного режиму й усього іншого", – підкреслив він.

Політичний і економічний експерт продовжив, що Байден не може просто так сказати: "Я прийняв рішення повалити путінський режим". Однак більшого значення мають дії, а не слова.

Наприклад, якщо США зараз визнають країною-терористом, то США муситимуть ужити безпрецедентну кількість санкцій щодо росії та країн, які з нею співпрацюють. Це призведе до порушення багатьох логістичних ланцюжків,

– підсумував він.

Клочок про зустріч Байдена і путіна в 2021 році: дивіться відео

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