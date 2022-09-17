Після кожної нової ескалації Вашингтон надсилає москві "сигнали" через канали комунікації. Про це 24 каналу розповів політтехнолог Михайло Шейтельман.

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США намагаються впливати

Експерт зазначив, що росія мала всі можливості, щоб завдавати більше ракетних ударів по Україні, однак кремль дії точково. На його думку, тут прослідковуються впливи американської сторони.

Адміністрація Байдена у постійному контакті з кремлем з деяких питань. А саме: коли росія почала завдавати терористичних ударів по цивільній інфраструктурі після звільнення Харківської області, є канал спілкування, яким ідуть "сигнали", що не потрібно цього робити,

– пояснив політтехнолог.

За його словами, росії вкотре дають зрозуміти, що це шлях до ескалації.

"США йдуть шляхом поступової ескалації: після кожного кроку путіну дають можливості, щоб здатися. Нещодавно прозвучала ідея щодо системи безпеки України. Це пропозиція путіну: мовляв, щоб він підписав і погодився, що Україна отримує спочатку гарантії безпеки, а далі вступає до НАТО. Не підписує – тоді ATACMS, наприклад. Так веде політику Байден", – додав Шейтельман.

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Вашингтон знає, що робити

На його думку, путін вважав себе дуже досвідченим політиком, але зіштовхнувся із Байденом – людиною, яка понад 50 років займає найвищі державні пости у США.

Байден знає, що робить... Не лише ЗСУ знають, а й Держдеп США, Пентагон та люди, які ухвалюють рішення про надання військової допомоги Україні. Ми ще все побачимо. На жаль, війна буде тривалою,

– підкреслив оглядач.

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Він вказав, що результатами розуміння США ситуації в Україні стала допомога в організації звільнення Харківщини.

"Контрнаступ ЗСУ був би неможливим без американської підтримки. Він був би неможливим без навчання спеціалістів. Я впевнений, що Пентагон брав участь у розробці плану звільнення. Вони не просто дали нам зброю", – резюмував Шейтельман.

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