Об этом 24 Каналу сказал журналист израильского аналитического портала "Детали" Роман Янушевский. Он прокомментировал заявление украинского посольства от 25 июня.
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"Уже прошли практически сутки после публикации Посольства Украины, просто не сразу на нее обратили внимание. Кроме устной реакции, никаких действий не было. Хотя в МИДе Израиля заявили, что намерены вызвать Посла Украины Евгения Корнийчука для разъяснения", – отметил Янушевский.
Как израильское оружие могло оказаться в Иране: смотрите видео
Поскольку это еще не произошло, угроза может и остаться угрозой – и спор будет позади.
Израильское оружие могло оказаться в Иране
Израиль пока не поставлял Украине ни одного вооружения открыто. Речь идет только о различных системах ПВО и системах перехвата беспилотников.
"Поэтому не очень понятно, на чем основывается премьер-министр (премьер Израиля Биньямин Нетаньяху, – 24 Канал). Возможно, спецслужбы ему сообщают о каких-то вещах, о которых нельзя говорить публично. Но это только мое предположение", – заметил Янушевский.
Если говорить о Сирии, где в последние годы пытается закрепиться Иран, там может быть израильское оружие по простой причине. Когда Израиль отступал из Ливана в 2000-х, некоторые склады с вооружением не удалось эвакуировать.
Украинско-израильские отношения: основное
- Глава Минобороны Алексей Резников 21 июня сообщил, что беседовал со своим израильским коллегой Йоавом Галантом. По словам украинского министра, разговор получился "очень продуктивным".
- Ранее в Израиле заявили, что не будут предоставлять оружие Украине – только медицинскую и гуманитарную помощь.
- В мае 2023 года Израиль отправил в Украину радары для системы обнаружения ракет. Наше государство получило три радара производства компании RADA Electronic Industries.
- Кроме того, до сентября по всей Украине должны развернуть израильские системы предупреждения ракетных ударов. Уже в конце апреля ее установили в Киеве и стали испытывать.