Про це 24 Каналу сказав журналіст ізраїльського аналітичного порталу "Деталі" Роман Янушевський. Він прокоментував заяву українського посольства від 25 червня.
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"Уже минула практично доба після публікації Посольства України, просто не одразу на неї звернули увагу. Крім усної реакції, ніяких дій не було. Хоча в МЗС Ізраїлю заявили, що мають намір викликати Посла України Євгена Корнійчука для роз'яснення", – зазначив Янушевський.
Як ізраїльська зброя могла опинитись в Ірані: дивіться відео
Оскільки цього ще не відбулось, погроза може й залишитись погрозою – і суперечка буде позаду.
Ізраїльська зброя могла опинитись в Ірані
Наразі Ізраїль не постачав Україні жодного озброєння відкрито. Мовиться лише про розмаїті системи ППО і системи перехоплення безпілотників.
"Тому не дуже зрозуміло, на чому ґрунтується прем'єр-міністр (прем'єр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу, – 24 Канал). Можливо, спецслужби йому повідомляють про якісь речі, про які не можна говорити публічно. Але це лише моє припущення", – зауважив Янушевський.
Якщо говорити про Сирію, де останніми роками намагається закріпитись Іран, там може бути ізраїльська зброя з простої причини. Коли Ізраїль відступав з Лівану у 2000-х, деякі склади з озброєнням не вдалося евакуювати.
Українсько-ізраїльські відносини: основне
- Очільник Міноборони Олексій Резніков 21 червня повідомив, що мав розмову зі своїм ізраїльським колегою Йоавом Ґалантом. За словами українського міністра, розмова вийшла "дуже продуктивною".
- Раніше в Ізраїлі заявили, що не надаватимуть зброю Україні – лише медичну та гуманітарну допомогу.
- У травні 2023 року Ізраїль відправив в Україну радари для системи виявлення ракет. Наша держава отримала три радари виробництва компанії RADA Electronic Industries.
- Крім того, до вересня по всій Україні мають розгорнути ізраїльські системи попередження про ракетні удари. Уже наприкінці квітня її встановили в Києві й почали випробовувати.