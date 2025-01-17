Есть возможность быть больше, чем соседями: что Зеленский говорит об отношениях Украины и Польши

Президент Владимир Зеленский считает, что Польша и Украина могут в будущем иметь не только соседские отношения, но и вместе противодействовать любым вызовам. Украине и Польше удастся создать сильный союз, если не будет мешать политика.

Об этом 24 Канал пишет со ссылкой на заявление Владимира Зеленского во время интервью польским СМИ.

Смотрите также Как председательство Польши может помочь Украине на пути в Евросоюз

Украина и Польша могут стать союзниками

Как отметил Президент Украины, в первую очередь сотрудничество с Польшей возможно в разрезе гарантий безопасности. Вместе с Польшей Украина может создать сильный союз в Восточной Европе. В частности эти две страны могут вместе усиливать свои технологии, финансовое положение, пищевую промышленность и прочее.

Эти два государства способны обеспечить друг друга, поставить плечи с энергетикой, едой, защитой, деньгами и оружием, со многими вещами. Поэтому какое-то союзничество надо рисовать. У нас есть гарантии безопасности, договор подписан, но это первый шаг этого договора,

– сказал Владимир Зеленский.

Владимир Зеленский добавил, что отношения Украины и Польши могут улучшиться, если люди в первую очередь "будут прагматичными", а не анализировать только заявления политиков.

Какими могут быть отношения Украины и Польши в 2025 году

Хотя в 2024 году украинско-польские отношения подверглись испытаниям из-за протестов польских перевозчиков и вопроса эксгумации тел жертв Волынской трагедии, эксперт-международник Станислав Желиховский считает, что 2025 год для обеих стран может стать временем новых вызовов. Между Польшей и Украиной, в частности, может улучшиться взаимопонимание.