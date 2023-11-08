Призывает к миру, "не видит" прогресс по нацменьшинствам: президент Венгрии выступила в Брюсселе

Президент Венгрии Каталин Новак заявила, что не увидела положительных изменений в расширении прав венгерского нацменьшинства в Украине. Она также надеется, что Украина и Россия сядут за стол переговоров.

Впрочем, президент Венгрии не знает, как это сделать прямо сейчас. Об этом Новак заявила во время встречи с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом в Брюсселе, передает корреспондентка 24 Канала.

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Венгрия не видит изменений в отношении прав нацменьшинств

Президент Венгрии отметила, что имела дискуссию касаемо положения венгерского меньшинства на Закарпатье вместе с главой НАТО. По ее словам, Столтенберг разделяет позицию защиты нацменьшинств. Новак призвала украинскую сторону обеспечить право на использование венгерского языка на Закарпатье.

К сожалению, я вижу, что права меньшинств на Закарпатье до сих пор не гарантированы. Я не вижу положительной эволюции по этому поводу. Я думаю, чтобы сохранить наше очень позитивное отношение к Украине было бы очень полезно, если бы украинское руководство также рассмотрело ситуацию,

– сказала президент Венгрии.

Йенс Столтенберг добавил, что НАТО серьезно воспринимает эти беспокойства. Он рассказал, что Североатлантический союз собирает форум для решения вопросов между Украиной и союзниками.

"Это не только вопрос, который обсуждался между союзниками НАТО, это тоже обсуждалось с Украиной. Я также несколько раз обсуждал права меньшинств с украинским руководством", – отметил глава Альянса.

Поиск мира и встреча Орбана с Путиным

Президент Венгрии заявила, что с первых дней ее страна осуждает российское вторжение и выступает за территориальную целостность и суверенитет Украины. Впрочем, она считает, что конечной целью должен быть мир. Однако Новак пока не видит, как можно было бы провести переговоры.

"Мы должны как-то найти наш путь к миру, чего я, честно говоря, пока не вижу. Пока не вижу выхода из этого военного конфликта. Я уверена, что мы должны понять, как сесть за стол переговоров и как добиться прекращения огня и мира в конце дня", – заявила Новак.

Венгерский президент также прокомментировала встречу Орбана и Путина.

Я могу вас заверить, что не может и не должно быть никаких отношений между Венгрией и Россией, которые подорвут наши обязательства перед нашими союзниками – НАТО или Европейским Союзом,

– сказала она.

Во время пресс-конференции глава Альянса в очередной раз призвал союзников продолжать поддерживать Украину, поскольку это "соответствует интересам безопасности всех союзников".

"На этой неделе мы видели, как F-16 прибыли в Румынию. Завтра поеду в Германию, они также объявили о дополнительной поддержке. Мы видели предложение президента Байдена получить больше денег для дальнейшей поддержки со стороны США, поэтому я уверен, что союзники по НАТО будут продолжать поддерживать Украину", – сказал Столтенберг.

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