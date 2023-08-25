Президент против пророссийского Орбана: в Bloomberg оценили политическую ситуацию в Венгрии

В отличие от премьер-министра Венгрия, президент этой страны поддерживает мирную инициативу Владимира Зеленского. Западные аналитики даже предполагают, что Каталин Новак подталкивает Виктора Орбана к тому, чтобы он переосмыслил дипломатические отношения с Украиной.

За время широкомасштабной войны премьер Орбан отметился немалым количеством скандальных заявлений по поводу российской агрессии. В частности, он блокирует санкции ЕС против кремля, из-за чего Венгрии угрожает изоляция. Очевидно, президент Новак понимает плохие последствия такой политики главы правительства.

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Президент и премьер Венгрии имеют разные взгляды

Собственно, как пишут в международном издании Bloomberg, Орбан пытался подорвать поддержку Украины. А вот Новак недавно встретилась с Владимиром Зеленским.

Затем она заявила об успешных переговорах и поддержке мирного плана. Он предусматривает, в частности, вывод российских войск из Украины.

Президент Венгрии подталкивает Орбана, чтобы перезагрузить отношения с Украиной. Будапешт находится в растущей изоляции в Европейском Союзе из-за попыток Орбана взорвать санкции Запада против России из-за ее вторжения в Украину.

Важно, что Новак выступает за возвращение Крыма в состав Украины. Вместе с тем пророссийский премьер Орбан неоднократно заявлял, что контрнаступление Вооруженных Сил якобы обречено на провал.

Кроме того, на ютуб-канале его правительства было опубликовано видео с картой Украины, на которой полуостров обозначен как часть России.

Детали визита Новак в Украину

В рамках саммита крымской платформы президент Венгрии провела переговоры с Владимиром Зеленским. По ее словам, сейчас идет работа над новым документом относительно отношений между Будапештом и Киевом.

Также украинский лидер подтвердил, что встреча была предметной. Он поблагодарил Новак за визит: "Для нас очень важна ваша поддержка территориальной целостности и суверенитета Украины", – отметил он.

Заметим, что прошел диалог перед Днем Независимости, 23 августа. Кроме того, в Киеве в тот день были: президенты Португалии, Литвы, президиум Боснии и Герцоговины, премьеры Молдовы и Финляндии, американские сенаторы.

Министр кабинета министров Венгрии Гергей Гульяс заявила, что внешнюю политику Венгрии определяет правительство, а не президент. Однако следует сказать, что согласно венгерским законам, президент является главнокомандующим армией, хотя и часто в большинстве своем выполняет церемониальную роль.