За время широкомасштабной войны премьер Орбан отметился немалым количеством скандальных заявлений по поводу российской агрессии. В частности, он блокирует санкции ЕС против кремля, из-за чего Венгрии угрожает изоляция. Очевидно, президент Новак понимает плохие последствия такой политики главы правительства.

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Президент и премьер Венгрии имеют разные взгляды

Собственно, как пишут в международном издании Bloomberg, Орбан пытался подорвать поддержку Украины. А вот Новак недавно встретилась с Владимиром Зеленским.

Затем она заявила об успешных переговорах и поддержке мирного плана. Он предусматривает, в частности, вывод российских войск из Украины.

Президент Венгрии подталкивает Орбана, чтобы перезагрузить отношения с Украиной. Будапешт находится в растущей изоляции в Европейском Союзе из-за попыток Орбана взорвать санкции Запада против России из-за ее вторжения в Украину.

Важно, что Новак выступает за возвращение Крыма в состав Украины. Вместе с тем пророссийский премьер Орбан неоднократно заявлял, что контрнаступление Вооруженных Сил якобы обречено на провал.

Кроме того, на ютуб-канале его правительства было опубликовано видео с картой Украины, на которой полуостров обозначен как часть России.

Обратите внимание! Министр кабинета министров Венгрии Гергей Гульяс заявила, что внешнюю политику Венгрии определяет правительство, а не президент. Однако следует сказать, что согласно венгерским законам, президент является главнокомандующим армией, хотя и часто в большинстве своем выполняет церемониальную роль.

Детали визита Новак в Украину