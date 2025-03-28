Отойдите от окон и заканчивайте лить слезы по известному ресторану, – мэр Днепра

Вечером 28 марта Россия в очередной раз атаковала ударными беспилотниками Днепр. Вспыхнул масштабный пожар. Городской голова обратился к жителям.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Бориса Филатова.

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Филатов об атаке на Днепр 28 марта

Мэр Днепра обратился к местным жителям. Призвал убрать пальцы с клавиатур, отойти от окон.

Заканчивайте лить слезы по известному днепровскому ресторану. Ну что вы за люди? Ну откровенно... Это – война. Жестокая и безжалостная. Ни один ваш "постик" в соцсетях не поможет,

– подчеркнул Борис Филатов.

Городской голова призвал находиться в безопасных местах и ждать официальной информации от военной администрации.

Российскую атаку на Днепр прокомментировал председатель областного совета. Николай Лукашук написал: "Отбросы".

В сети пишут о возможном попадании в один из самых известных гостинично-ресторанных комплексов Bartolomeo.

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К слову, оперативно о тревогах, ракетной опасности, угрозе ударных БПЛА для всех областей, взрывах, а также последствиях российских атак читайте в нашем телеграме.

В Днепре есть пострадавшие в результате атаки России

В 22:34 глава Днепропетровской ОВА сообщил о первых пострадавших в результате российской атаки. В больницу доставили 4 раненых. Информация будет обновляться, отметил чиновник.

Также Сергей Лысак рассказал, что масштабный пожар произошел в ресторанном комплексе. Также занялись также многоэтажка и частные дома.

На месте вражеских обстрелов работают спасатели. Укрощают огонь.

Напомним, взрывы в Днепре прогремели около 21:28. Накануне Воздушные силы предупреждали о российских беспилотниках на Днепропетровщине.

Заметим, воздушную тревогу в области объявили в 20:44. По состоянию на 23:00 она продолжается.

Накануне Террор Днепра "Шахедами": в городе значительные разрушения, повреждено более 60 автомобилей, есть пострадавшие

Важно! Российская атака "Шахедами" продолжается. Тревога объявлена в Киеве и большинстве областей Украины. Не пренебрегайте правилами безопасности и до отбоя тревоги находитесь в укрытии.



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