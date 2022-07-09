Людям придется либо замерзать, либо уезжать: отопительного сезона в Мариуполе не будет

Оккупанты не смогут начать отопительный сезон на оккупированной части Мариуполя. Люди, которые и так живут в ужасных условиях без воды и пищи, будут вынуждены замерзать.

Чтобы избежать этого, в Мариупольском горсовете призвали людей выезжать.

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Мариуполь будет замерзать

В городе почти все котельные повреждены, а некоторые полностью уничтожены. Починить быстро их не удастся, ведь ремонт одной котельной занимает около одного года. Разрушены также 50 – 70% газовых магистралей. Для запуска "тепла" необходима вода и большое количество электроэнергии.

С этим у оккупантов тоже проблемы. Неподготовленность коммуникаций приведет к постоянным течениям воды. Город заполнят "теплые лужи". Для того чтобы заменить трубы большого диаметра необходимо более 1 миллиарда долларов. Не сложно представить, сколько будет стоить восстановление всей системы,

– заявили в горсовете.

Мариупольцы уже начинают понимать, что "улучшение" и обещание "все будет" – это басни и пропаганда. Если тепла не будет, а понятно, что его не будет, мариупольцы начнут замерзать. Это при том, что люди до сих пор не могут уехать из города из-за искусственных преград в виде "фильтрационных лагерей", которые создали российские оккупанты.

"Фильтрационные лагеря" в Мариуполе: главное

Гуманитарная ситуация в Мариуполе не улучшается и остается далеко за отметкой гуманитарной катастрофы. Ситуация с питьевой водой – очень сложная часть города отрезана от водоснабжения.

Российские военные развернули вокруг Мариуполя несколько "фильтрационных лагерей" и заставляют людей пройти несколько этапов "фильтрации".

Известно, что вокруг Мариуполя оккупанты развернули 4 фильтрационных лагеря, в которых люди содержатся перед депортацией в Россию. У оккупантов есть определенные списки, по которым они "проверяют". Люди живут там без определенных условий, их не кормят и они регулярно подвергаются пыткам.

По словам экс-уполномоченной по правам человека Верховной Рады Людмилы Денисовой, оккупанты проводят "зачистку" украинцев. Они проверяют все документы, мобильные телефоны, личные вещи. Берут отпечатки пальцев, а также делают фотографии.

На днях местные власти сообщили, что оккупанты завершили первую волну этой "фильтрации", но режим в городе усиливается.

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