Самый сложный отопительный сезон в Украине: "Укрэнерго" рассказало, как готовится
Перед наступлением зимнего периода в Украине нужно ремонтировать электростанции, электросети и закупить топливо.
Глава правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий во время брифинга сказал, что зима будет "очевидно непростой". Об этом сообщает 24 канал.
К теме Зеленский обещает сделать Украину одним из гарантов энергетической безопасности Европы
Сможет ли Украина достойно пройти эту зиму
При этом Кудрицкий убежден, что при должной подготовке и финансировании Украина сможет пройти эту зиму достойно.
Есть три элемента, требующие тщательной подготовки и финансирования. Это плановые ремонты электростанций, ремонты электросетей и закупка необходимых объемов топлива, как угля, так и природного газа,
– объяснил Владимир Кудрицкий.
Магистральные сети ремонтируют в плановом режиме. В "Укрэнерго" рассчитывают, что успеют к началу зимы.
Кудрицкий сообщил, что за месяц "Укрэнерго" получило 700 миллионов гривен за доступ к экспорту электроэнергии на уровне 100 мВт. После того как экспорт увеличится в 2,5 раза с 30 июля, компания сможет заработать еще больше и направить эти средства на ремонт электростанций, в том числе и на механизм балансирующего рынка.
Обязанности "Укрэнерго" в закупках топлива
Что касается закупок топлива, то здесь "Укрэнерго" выполняет две функции:
- обеспечивает экономически сбалансированную работу ТЭЦ на природном газе;
- финансирует создание стратегического запаса угля этой зимой.
Речь идет о 2,5 миллиардах гривен и запасе угля до 1 миллиона тонн дополнительно к плановым объемам.
К теме – как работает экспорт электроэнергии: смотрите видео