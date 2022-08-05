Создается резервный запас: в правительстве рассказали, насколько Украина готова к отопительному сезону

В Украине идет активная подготовка к зиме. Сейчас состояние готовности к отопительному сезону составляет почти 60%.

Состояние готовности жилых домов к отопительному сезону 56%. Уже 141 объект теплоснабжения отремонтирован, а также две ТЭЦ, которые получили повреждения от обстрелов, уже восстановлены. Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмигаль, передает 24 канал.

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Как проходит подготовка к отопительному сезону

По словам Шмыгаля, сейчас создается резервный запас оборудования на случай повреждения инфраструктуры в отопительный сезон. На эти нужды правительство выделило 1,4 миллиарда гривен.

Вместе с министром энергетики посетили одно из энергогенерирующих предприятий государственного "Центрэнерго". Подготовительные работы к отопительному сезону там ведутся. Один из ключевых аспектов подготовки – это накопление энергоресурсов. 1,8 млн тонн угля уже есть. На начало отопительного сезона должно быть 2,5 млн тонн,

– рассказал премьер-министр.

Какая ситуация с газом

В настоящее время закачано 12,1 миллиарда кубов газа. В общей сложности запланировано 19 миллиардов кубов на отопительный сезон. Такой план предусматривает возможность использования 2,6 млрд кубометров газа для нужд ТЭС и ТЭЦ в случае реализации различных военных рисков.

"Учитываем все возможные сценарии, чтобы никто из украинцев не остался зимой без тепла", – подчеркнул Шмигаль.

Он добавил, что энергетическая система работала и работает стабильно. Экспорт электроэнергии в Европу продолжается, что позволяет, в частности, не повышать тарифы для населения.

Что будет в этом году в Украине с отопительным сезоном: главное

Ранее премьер-министр Денис Шмигаль заверил, что власти готовятся к любым сценариям развития событий. Речь идет о достаточном количестве запасов газа, достаточном количестве запасов угля, готовности энергогенерирующих предприятий и инфраструктуры, подготовке к экстренным ситуациям.

В правительстве заявили, что цена на газ будет фиксированной во избежание повышения тарифов для населения.

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