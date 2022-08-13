Эвакуация и заготовка дров: эксперт рассказал, как пережить украинцам зиму

Зима будет сложной из-за войны и энергетического кризиса в мире. Людей призывают эвакуироваться из городов, где невозможно организовать отопительный сезон.

Председатель правления Ассоциации "Нефть и Газ Украины" и генеральный директор нефтегазового консультационного центра "Ньюфолк", эксперт Андрей Закревский призвал людей эвакуироваться из населенных пунктов, где в результате войны россии против Украины невозможно организовать прохождение отопительного сезона .

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К зиме нужно готовиться сейчас

Закревский подчеркнул, что мэрам городов, где невозможно обеспечить отопительный сезон, необходимо продумать, где поставить туалеты и пункты для мусора на улице, а также палатки для обогрева.

В доме, в котором нет света, можно прожить всего три дня. Не потому, что нет возможности зарядить телефон, а потому, что возникает вопрос, что делать с канализацией. В большом городе рано или поздно канализация заканчивается перекачивающей станцией. Если будет уязвлена инфраструктура, то как вы будете ее перекачивать. Поэтому из больших городов, в которых сейчас администрация не может гарантировать прохождение отопительного сезона, нужно эвакуироваться.

– сказал Закревский.

Также он убежден, что государство в этом году должно позволить людям заниматься заготовкой дров. Он заявил, что, когда весь мир находится в энергетическом кризисе, мы не можем говорить об экологии.

У нас реликтовые леса есть только на западе Украины, другие регионы – леса высаживались после Второй мировой войны. Поэтому надо позволить людям заготавливать дрова,

– заявил Закревский.

Государство должно позволить людям добывать ископаемые на местах

Закревский отметил, что в этом году украинцам помогут котлы, печки и солнечные электростанции. Он также напомнил, что в Украине много карьеров, угольных копанок и торфов в регионах, но не хватает документов.

Эксперт считает, что правительство должно дать властям на местах возможность обеспечить население тем, что они могут добывать.

Напомним, что отопительный сезон начнется ориентировочно 15 октября. На прифронтовых, деоккупированных зонах много поврежденных и разрушенных объектов и ТЭЦ, поэтому сейчас власть работает над тем, чтобы их восстановить.

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