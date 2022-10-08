Отопительный сезон в Украине: как подготовиться к самой сложной за последние 30 лет зиме

Этой зимой отопительный сезон будет самым сложным за последние 30 лет, поскольку враг обстреливает энергетическую инфраструктуру. Поэтому людям советуют подготовиться заранее.

Несмотря на трудности, отопительный сезон должен начаться вовремя. Об этом рассказали специалисты Центра общественного мониторинга и контроля.

К теме Говорим честно, зима будет сложной, – Зеленский объяснил, как к этому готовится Украина

В домах будет холоднее, чем прошлой зимой

Отопление начнут включать, когда среднесуточная температура 3 дня будет составлять менее +8. Закончится сезон весной, когда среднесуточная температура за три дня превысит это значение.

По прогнозам синоптиков, октябрь будет относительно теплым. Потому, вероятно, отопление в домах украинцев включат с ноября. Однако во время отопительного сезона температура в квартирах будет несколько ниже. Она должна быть на уровне +18, а в угловых комнатах +20. Нижняя граничная норма температуры в помещениях будет составлять +16.

Как подготовиться к отопительному сезону

В Министерстве развития общин и территорий советуют украинцам позаботиться о проведении бытовой термомодернизации.

Кроме того, следует выбрать одну комнату для обогрева на случай чрезвычайной ситуации.

Следует подготовить батареи отопления к эксплуатации, то есть отодвинуть от них мебель, забрать задерживающие тепло шторы.

Энергосберегающие мероприятия лучше провести как в каждой отдельной квартире, так и снизить потери тепла целого многоквартирного дома.

Эксперты советуют отрегулировать пластиковые окна, поставить теплоотражающие экраны. Можно проверить, чтобы на лестничных клетках тоже не было дыр, которые будут пропускать тепло.

Смотрите больше – украинцев ждет сложный отопительный сезон: видео