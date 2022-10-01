Когда в Киеве начнется отопительный сезон: что говорят власти города

Украинцев готовят к, пожалуй, самому сложному отопительному сезону за все времена независимости Украины. В Киеве уже рассказали, когда будут подавать тепло в дома горожан.

Заместитель главы КГГА Петр Пантелеев в интервью рассказал, когда киевлянам следует ожидать теплых батарей в своих домах. Он назвал условие, которое будет влиять на запуск обогрева в отопительный сезон.

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Все будет зависеть от погоды

Как обычно, отопительный сезон в Киеве будет начинаться в зависимости от погодных условий. То есть тогда, когда среднесуточная температура воздуха в течение трех суток будет ниже +8 градусов по Цельсию и с учетом дальнейшего прогноза,

– подчеркнул он.

В то же время Пантелеев отметил, что в этом году более целесообразно будет использовать гибкий подход. Речь, собственно, о запуске тепла в дома. Это позволит зря не сжигать голубое топливо. Особенно в те дни, когда на улицах достаточно тепло. С другой стороны, нужно будет учитывать погодные условия.

Если уж слишком медлить с запуском отопления, сложно будет избежать проблем. Прежде всего, речь идет о техногенных последствиях. И это Пантелеев не упоминает о здоровье и комфорте киевлян. Эти два фактора, по словам замглавы КГГА, стоят на первом месте.

Так что решающим фактором, который будет влиять на запуск отопления в домах киевлян, станут именно погодные условия. Значительное и длительное понижение температуры за окном станет причиной запуска отопления.

Готова ли к зиме Украина

Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль отметил, что у нас в запасах:

почти 14 миллиардов кубических метров газа;

2,2 миллиона тонн угля.

Если говорить об уровне подготовки к отопительному сезону по областям, то он значительно выше 88%. Но в ближайшие дни наше государство планирует выйти на все 100%.

Кроме того, украинское правительство выделило областям 562 миллиона гривен субвенций, направленных на покупку дров. Это позволит запастись 400 тысячами кубометров древесины. Их получат жители прифронтовых территорий, чтобы обогревать собственные дома.

Как отмечают в Министерстве защиты окружающей среды и природных ресурсов, в этом году во время отопительного сезона потратят 5 миллионов кубометров дров.

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