Оккупанты уже начали "охотиться" на энергетические объекты Украины, об этом, в частности, свидетельствует массированный ракетный обстрел 21 сентября. Руководители областных военных администраций заявили, что области готовы к обстрелам.

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"Укрываем" критические объекты

В Запорожье основной акцент в подготовке к отопительному сезону сделали на защите объектов критической инфраструктуры. Об этом заявил глава Запорожской ОВА Юрий Малашко. По его словам, под защитой подразумевается укрытие этих объектов. Некоторые из них уже снабжены дополнительной защитой, другие еще "укрываются".

Мы будем готовы к тому, что враг будет применять вооружение: БПЛА и ракеты. Будем делать все, чтобы уберечь инфраструктуру,

– подчеркнул Малашко.

Кроме того, он рассказал, что в отдельных населенных пунктах, расположенных близко к линии фронта, объявлена принудительная эвакуация для семей с детьми. Пока не эвакуирована еще одна семья с ребенком. Ее, а также впоследствии пожилых людей тоже планируют эвакуировать в безопасные места.

50 мобильных групп для сбития "Шахедов"

Во Львовской области говорят, что готовы встречать тяжелую зиму. Глава Львовской ОВА Михаил Козицкий подчеркнул, что объекты социальной инфраструктуры – школы и больницы – на 100 процентов обеспечены дополнительным питанием – дизельгенераторами.

Так, 90 процентов школ в области работают оффлайн, в 10 процентах – смешанное обучение. К перебоям по снабжению электроэнергией подготовлены и основные кластерные медицинские учреждения, в которых оказывается экстренная помощь.

Кроме того, 95% котельных готовы к опальному сезону. При необходимости на территории области можно будет развернуть 900 пунктов несокрушимости.

Также решается вопрос обеспечения водой, проблема с которым может возникнуть вследствие обстрелов энергетических объектов. Поэтому сейчас идет работа с горводоканалами – проверяют возможность водоснабжения при отсутствии электричества. Подстанции Укрэнерго обустраивают для защиты от ракет и дронов.

Козицкий также анонсировал организацию 50 мобильных групп для сбивания "Шахедов", которую реализуют совместно с социально ответственным бизнесом и представителями террообороны.

Отработка критических моментов

Виталий Ким, глава Николаевской ОВА, отметил, что в области проводится мониторинг состояния подготовки объектов критической инфраструктуры. Осуществляется отработка ею критических моментов. Также он рассказал о восстановлении 98-99% критической инфраструктуры, которая была повреждена в прошлом году. Они все снабжены независимыми источниками энергии.

Все школы работают онлайн, только в некоторых – смешанное обучение. Ситуация с укрытиями плохая – ее пытаются решить.

Тактика российских атак может измениться

По словам бывшего сотрудника СБУ Ивана Ступака, Россия может расширить номенклатуру целей: это будет не только тепловое хозяйство, но и вода, газ и т.д. Возможно, сконцентрируются на отдельных регионах Украины – менее защищенных противовоздушной обороной.

По мнению экс-сотрудника СБУ, оккупанты захотят полностью обесточить и лишить воды лишь некоторые регионы, чтобы породить среди общества раздор. Мол, киевляне защищены, а жители простых регионов – страдают.