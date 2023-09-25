Окупанти вже почали "полювати" на енергетичні об'єкти України, про це зокрема свідчить масований ракетний обстріл 21 вересня. Очільники обласних військових адміністрацій заявили, що області готові до обстрілів.

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"Укриваємо" критичні об'єкти

На Запоріжжі основний акцент у підготовці до опалювального сезону зробили на захисті об'єктів критичної інфраструктури. Про це заявив голова Запорізької ОВА Юрій Малашко. За його словами, під захистом мається на увазі укриття цих об'єктів. Деякі з них вже забезпечені додатковим захистом, інші ще "укриваються".

Ми будемо готові до того, що ворог застосовуватиме озброєння: БпЛА і ракети. Будемо робити все, аби вберегти інфраструктуру,

– наголосив Малашко.

Крім того, він розповів, що в окремих населених пунктах, які розташовані близько до лінії фронту, оголошена примусова евакуація для сімей з дітьми. Наразі не евакуйована ще одна родина з дитиною. Її, а також згодом людей похилого віку теж планують евакуювати у безпечні місця.

50 мобільних груп для збиття "Шахедів"

На Львівщині кажуть, що готові зустрічати важку зиму. Голова Львівської ОВА Михайло Козицький наголосив, що наразі об’єкти соціальної інфраструктури – школи та лікарні – на 100 відсотків забезпечені додатковим живленням – дизельгенераторами.

Так, 90 відсотків шкіл в області працюють офлайн, в 10 відсотках – змішане навчання. До перебоїв із постачання електроенергії підготовлені і основні кластерні медичні заклади, в яких надається екстренна допомога.

Крім того, 95 % котелень готові до опального сезону. У разі необхідності на території області можна буде розгорнути 900 пунктів незламності.

Також вирішується питання щодо забезпечення водою, проблема з яким може виникнути унаслідок обстрілів енергетичних об'єктів. Тому наразі триває робота з міськводоканалами – перевіряють можливість водопостачання при відсутності електрики. Підстанції Укренерго облаштовують для захисту від ракет і дронів.

Козицький також анонсував організацію 50 мобільних груп для збиття "Шахедів", яку втілюють спільно з соціально відповідальним бізнесом та представниками терооборони.

Відпрацювання критичнх моментів

Віталій Кім, голова Миколаївської ОВА, зазначив, що в області наразі проводиться моніторинг стану підготовки об'єктів критичної інфраструктури. Здійснюється відпрацювання нею критичних моментів. Також він розповів про відновлення 98 – 99% критичної інфраструктури, яка була пошкоджена минулого року. Вони усі забезпечені незалежними джерелами енергії.

Всі школи працюють онлайн, лише у деяких – змішане навчання. Ситуація з укриттями погана – її намагаються вирішити.

Тактика російських атак може змінитися

За словами колишнього співробітника СБУ Івана Ступака, Росія може розширити номенклатуру цілей: це буде не лише теплове господарство, але й вода, газ тощо. Можливо, сконцентруються на окремих регіонах України – найменш захищених протиповітряною обороною.

На думку ексспівробітника СБУ, окупанти захочуть повністю знеструмити та позбавити води лише деякі регіони, аби породити серед суспільства розбрат. Мовляв, кияни захищені, а мешканці простих регіонів – страждають.