Как подготовить жилье к зиме: советы руководителя Ассоциации городов Украины

Украинцев ожидает тяжелый отопительный сезон. Так что стоит уже сейчас позаботиться о том, чтобы подготовить жилье к зиме.

Советы, как это сделать, 24 каналу озвучил исполнительный директор Ассоциации городов Украины Александр Слобожан. Он рассказал, что свои нюансы подготовки к отопительному сезону будут в частных домах и многоэтажках.

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Частные дома

Слобожан отметил, что в частных домах значительно проще подготовиться к отопительному сезону. Там можно использовать твердотопливные котлы, заготавливать древесину или уголь.

"Также можно установить резервные электрокотлы, генераторы и т.д.", – отметил руководитель Ассоциации городов Украины.

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Использование таких приборов в частных домах разрешают электросети. Там не будет перенапряжения, ведь можно настроить у себя подходящие фазы. Какие-то приборы подключать к генератору, какие-то – нет.

Многоэтажные дома

По словам Слобожана, в многоэтажках возможны только меры по энергосбережению. Это поклейка окон, поиск щелей, которые необходимо залатать и т.д.

Если мы говорим об ОСМД, есть еще возможность и время установить так называемые индивидуальные тепловые пункты в подвалах домов. Они не так дорого стоят и позволяют экономить потребление энергоресурса, установить там генераторы и быть готовым к аварийным ситуациям.

– подчеркнул он.

Также Слобожан посоветовал перед использованием средств обогрева через электричество проверить мощность сетей в этих домах, чтобы не возникло внештатных ситуаций.

"Нам удастся централизованно подготовиться к отопительному сезону"

Руководитель Ассоциации городов Украины отметил, что указанные выше вещи будут необходимы только при катастрофических сценариях.

Я уверен, что нам удастся централизованно подготовиться к отопительному сезону, а при экономном подходе к хранению тепла, не будет нагрузки на сети, и мы уложимся в утвержденные объемы потребления газа,

– подчеркнул Слобожан.

А также добавил: даже если произойдет повреждение инфраструктуры, пользователи не ощутят негативных последствий.

Слобожан о том, как подготовить жилье к зиме: смотрите видео

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