Как пережить зиму на оккупированной Луганщине: Гайдай призвал людей к эвакуации
Источник:Сергей Гайдай
Российские войска разрушили почти всю инфраструктуру в Луганской области. Поэтому отопительный сезон там не начнется.
Глава Луганской ОВА призывает местных эвакуироваться. Выехать можно через Запорожскую область или россию и страны Балтии.
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Зима будет тяжелой
В населенных пунктах, которые более 4 месяцев подвергались обстрелам, провести отопление фактически нереально. Сергей Гайдай отмечает, что даже в случае быстрой деоккупации области отопить населенные пункты не удастся.
Отремонтировать существующую в городах систему снабжения за такой короткий срок невозможно. Без нее восстановление тепловых котлов, к сожалению, не поможет.
Власти призывают людей не спешить возвращаться на освобожденные территории Луганщины на долгий период. По возможности советуют перезимовать в других областях.Обратите внимание! Вице-премьер-министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук призывает к эвакуации жителей прифронтовых областей. Речь идет о жителях Луганской, Донецкой, Херсонской, Харьковской и Запорожской областей. На период зимы людей просят переехать в более безопасные области, где начнется отопительный сезон.
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Ситуация в Луганской области: последние новости
- Оккупантам нечем удерживать фронт, поэтому они активно мобилизуют жителей временно оккупированных областей. По словам главы Луганской ОВА Сергея Гайдая, 10 тысяч человек уже забрали на верную гибель. Это число растет с каждым днем. Мужчины не выходят лишний раз на улицу, потому что боятся, что их принудительно отправят воевать.
- Вожаки боевиков начали бежать из псевдореспублики. Такое их поведение, скорее всего, спровоцировано мощным контрнаступлением ВСУ. Захватчики боятся, что до них доберутся и им придется отвечать за содеянное. Тяжелые бои в Луганской области продолжаются, однако ВСУ постепенно продвигаются вперед.
- В утреннем обращении Генштаба 22 сентября сообщили, что враги насильственно вывозят жителей сел в Луганскую область . Также они угнали у местных машины-молоковозы.
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