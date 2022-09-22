Как пережить зиму на оккупированной Луганщине: Гайдай призвал людей к эвакуации

22 сентября 2022 , 11:16
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Сергей Гайдай

Российские войска разрушили почти всю инфраструктуру в Луганской области. Поэтому отопительный сезон там не начнется.

Глава Луганской ОВА призывает местных эвакуироваться. Выехать можно через Запорожскую область или россию и страны Балтии.

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Зима будет тяжелой

В населенных пунктах, которые более 4 месяцев подвергались обстрелам, провести отопление фактически нереально. Сергей Гайдай отмечает, что даже в случае быстрой деоккупации области отопить населенные пункты не удастся.

Отремонтировать существующую в городах систему снабжения за такой короткий срок невозможно. Без нее восстановление тепловых котлов, к сожалению, не поможет.

Власти призывают людей не спешить возвращаться на освобожденные территории Луганщины на долгий период. По возможности советуют перезимовать в других областях.

Обратите внимание! Вице-премьер-министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук призывает к эвакуации жителей прифронтовых областей. Речь идет о жителях Луганской, Донецкой, Херсонской, Харьковской и Запорожской областей. На период зимы людей просят переехать в более безопасные области, где начнется отопительный сезон.

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Ситуация в Луганской области: последние новости

  • Оккупантам нечем удерживать фронт, поэтому они активно мобилизуют жителей временно оккупированных областей. По словам главы Луганской ОВА Сергея Гайдая, 10 тысяч человек уже забрали на верную гибель. Это число растет с каждым днем. Мужчины не выходят лишний раз на улицу, потому что боятся, что их принудительно отправят воевать.
  • Вожаки боевиков начали бежать из псевдореспублики. Такое их поведение, скорее всего, спровоцировано мощным контрнаступлением ВСУ. Захватчики боятся, что до них доберутся и им придется отвечать за содеянное. Тяжелые бои в Луганской области продолжаются, однако ВСУ постепенно продвигаются вперед.
  • В утреннем обращении Генштаба 22 сентября сообщили, что враги насильственно вывозят жителей сел в Луганскую область . Также они угнали у местных машины-молоковозы.

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Автор: Лілія Траспетрихіна